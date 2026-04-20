Verona-Milan, vittoria e Champions League più vicina — Non è ancora abbastanza, ha commentato il 'CorSera', per poter mettere le mani sui 50 milioni di euro di proventi che la UEFA garantisce per la partecipazione in Champions, ma l'obiettivo per Mike Maignan e compagni si avvicina. Il successo del 'Bentegodi', infatti, consente al Milan di tornare al secondo posto in classifica in Serie A (pari merito con il Napoli a quota 66, ma avanti nella differenza reti con gli azzurri) e di allungare a +8 sul quinto posto, dove attualmente ci sono Como e Roma con 58 punti.

In Verona-Milan, dunque, il Diavolo si è messo alle spalle le due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese e può guardare allo scontro diretto contro la Juventus, quarta in graduatoria a -3 dai rossoneri, con un po' più di serenità. Contro i gialloblu ha deciso la partita uno splendido assist di Leão per l'inserimento in area di 'Cavallo Pazzo' Rabiot, in una delle pochissime belle giocate del match del Milan.

L'attacco resta in tilt: Leão, solo l'assist. Pulisic è irriconoscibile — La partita, infatti, non è stata certo da ricordare. L'attacco per esempio era e resta in completo tilt. Christian Pulisic, peggiore in campo, per il quotidiano generalista è "irriconoscibile: ha toccato un pallone e l’ha sbagliato. Incredibile l’involuzione di colui che nella prima parte di stagione era stato l’uomo in più". E Leão, se si esclude l'assiste per Rabiot, ha combinato poco. Nel momento della sostituzione con Santiago Giménez, però, ha chiesto spiegazioni ad Allegri sul motivo della sostituzione.

Il futuro di Rafa è ancora tutto da scrivere, così come quello di Allegri, corteggiato dalla Nazionale Italiana. Anche se, nel post-partita di Verona-Milan, l'allenatore rossonero ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti per i tifosi rossoneri: «Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme». Ovviamente, però, vuole un Diavolo più forte e più ambizioso nella prossima stagione e questo dovrà essere costruito alla perfezione nel mercato estivo.

Da segnalare, infine, due episodi. Durante la partita, dagli spalti del 'Bentegodi', sono piovuti dei 'buu' razzisti nei confronti di Maignan e Leão, con il portiere e capitano rossonero che ha anche richiamato l'arbitro Daniele Chiffi. Non si è andati comunque oltre ai fischi, tanto che la Procura FIGC e il direttore di gara, secondo il 'Corriere della Sera', non avrebbero segnalato situazioni gravi nei loro dossier e report. Nel post-gara, invece, l'attaccante del Verona, Gift Orban, ha fatto a pugni con un tifoso che gli aveva dato una manata sull'auto.