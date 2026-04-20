PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Verona-Milan, i voti di Tuttosport: Gabbia è tornato e fa la differenza. Pulisic spento

PAGELLE MILAN

Pagelle Verona-Milan, i voti di Tuttosport: Gabbia è tornato e fa la differenza. Pulisic spento

Le pagelle di 'Tuttosport' per Verona-Milan 0-1 della Serie A 2025-2026
Le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Ecco le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Bentegodi' e terminata 0-1 per i rossoneri, di 'Tuttosport' oggi in edicola.

Maignan: "Alza il muro sul tiro di Belghali". Voto 6,5.

Tomori: "Soffre, ma l’argine regge". Voto 6.

Gabbia: "È mancato tanto al Milan e pure alla Nazionale come prova lo straordinario intervento per anticipare Orban sul possibile 1-1. Segna pure, ma sul cross finisce in fuorigioco ... Giménez". Voto 7.

LEGGI ANCHE

Pavlović: "Tiene ben alta la contraerea". Voto 6.

Athekame: "Ordinato e accende Rabiot sul gol da tre punti". Voto 6. Dal 63' Saelemaekers: "È il miglior attaccante del Milan, il che è tutto dire". Voto 7.

Pagelle Verona-Milan 0-1, avercene di Modrić. Leão, sindrome da Calimero

—  

Fofana: "Fa legna, ma la qualità latita". Voto 5,5. Dal 63' Ricci: "Entra nel momento peggiore". Voto 5,5.

Modrić: "Al ritmo in cui si va fino al gol, può giocare fino a 50 anni. Nel finale esulta per un salvataggio su Orban: avercene". Voto 6,5.

Rabiot: "Nella pochezza generale è l’unico che prova a dare verticalità, non è un caso che sia lui a segnare il gol che rompe l’inerzia della partita, suo sesto in campionato". Voto 7,5, migliore in campo.

Bartesaghi: "Regala al Verona l’occasionissima a fine primo tempo, facendo arrabbiare Allegri". Voto 5,5.

Pulisic: "In mezzo al deserto solo bel colpo di tacco per Fofana". Voto 5, peggiore in campo. Dall'80' Nkunku: "Non giudicabile". Senza voto.

Leão: "Prima dell’assist a Rabiot pare affetto dalla sindrome di Calimero". Voto 6,5. Dal 63' Giménez: "Entra per dare profondità, difatti fa annullare il gol di Gabbia perché finisce in fuorigioco ". Voto 5.

Mister Allegri: "Punti preziosi in tempi di carestia". Voto 6.

Leggi anche
Pagelle Verona-Milan, i voti del CorSport: Leão, una perla. Giménez vano
Pagelle Verona-Milan, i voti della Gazzetta: decide Rabiot, Gabbia provvidenziale. Pulisic dove sei?

© RIPRODUZIONE RISERVATA