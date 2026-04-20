Milan, senza Rabiot e Modrić la Champions sarebbe un miraggio: ecco perché Allegri e Tare vanno ascoltati
Pavlović: "Tiene ben alta la contraerea". Voto 6.
Athekame: "Ordinato e accende Rabiot sul gol da tre punti". Voto 6. Dal 63' Saelemaekers: "È il miglior attaccante del Milan, il che è tutto dire". Voto 7.
Pagelle Verona-Milan 0-1, avercene di Modrić. Leão, sindrome da Calimero—
Fofana: "Fa legna, ma la qualità latita". Voto 5,5. Dal 63' Ricci: "Entra nel momento peggiore". Voto 5,5.
Modrić: "Al ritmo in cui si va fino al gol, può giocare fino a 50 anni. Nel finale esulta per un salvataggio su Orban: avercene". Voto 6,5.
Rabiot: "Nella pochezza generale è l’unico che prova a dare verticalità, non è un caso che sia lui a segnare il gol che rompe l’inerzia della partita, suo sesto in campionato". Voto 7,5, migliore in campo.
Bartesaghi: "Regala al Verona l’occasionissima a fine primo tempo, facendo arrabbiare Allegri". Voto 5,5.
Pulisic: "In mezzo al deserto solo bel colpo di tacco per Fofana". Voto 5, peggiore in campo. Dall'80' Nkunku: "Non giudicabile". Senza voto.
Leão: "Prima dell’assist a Rabiot pare affetto dalla sindrome di Calimero". Voto 6,5. Dal 63' Giménez: "Entra per dare profondità, difatti fa annullare il gol di Gabbia perché finisce in fuorigioco ". Voto 5.
Mister Allegri: "Punti preziosi in tempi di carestia". Voto 6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA