La squadra di Allegri aveva sempre gli stessi limiti, ma i giocatori in campo volavano, specialmente nei secondi tempi delle partite, che spesso hanno portato punti importanti in cascina per il Milan. Un esempio perfetto dei ritmi indiavolati che metteva in campo la squadra di Allegri: Milan-Napoli 2-1. Conte, che spesso punta proprio sulla fame sei suoi calciatori, aveva trovato un avversario con grandissima voglia e grandissima gamba. Tanto è vero che prima dell'espulsione di Estupiñán, non c'era stata partita: 2-0 per i rossoneri con dominio in entrambe le fasi. Si perché ci vuole gamba e corsa anche per difendere bassi e non solo per attaccare. Questo Milan fatica tanto a creare occasioni e a segnare, anche perché non corre più: contro l'Udinese e contro il Verona è sembrato palese. Il Diavolo era sulle gambe, ma non nel secondo tempo, fin dai primi minuti. Mancava lo sprint, la voglia. Solo Rabiot e Modrić sembravano quelli della prima parte della stagione, continuando a correre e a spingere. Il punto è chiaro: se il giocatore più in forma a fine stagione è un classe 1985 che ha giocato la bellezza di 2708 minuti totali in Serie A, è un grosso problema su cui riflettere e per il quale trovare una soluzione, soprattutto in vista della prossima stagione. Questo perché il Milan avrà, con molte probabilità, tre partite a settimana da affrontare e sarà ancora più fondamentale la forma fisica.