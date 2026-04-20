Dalle nostre lunghe e approfondite analisi, possiamo vedere come gli XG (gol attesi) stagionali di Jashari siano di 0.20. Anche gli assist attesi sono bassi (0.50), così come i numeri generali dello svizzero. Un solo assist in 10 presenze in Serie A. E sono proprio le presenze che preoccupano: 16 minuti nella prima partita contro la Cremonese, poi 8 gare saltate per la frattura al perone e una sfilza di partite dove Jashari è rimasto in panchina. Solo 4 volte partito da titolare e nel 2026 ha giocato appena 8 partite di campionato. Numeri e presenze troppo basse per un giocatore con le qualità di Jashari, anche considerato quanto è stato pagato in estate. Le prospettive sono tutte verso le prossime stagioni: il Milan dovrà puntare su Jashari visto quanto è stato fortemente voluto dai rossoneri. Il fattore che potrebbe svoltare la storia dello svizzero con il Diavolo? Le tre competizioni che la squadra di Allegri giocherà la prossima stagione. Con più partite a disposizione e un anno in più di Luka Modrić (sempre se dovesse restare al Milan), Jashari avrà per forza di cose più spazio e occasioni per mettere in mostra tutte le sue qualità.