Jashari è un oggetto misterioso di questa stagione: il Milan lo ha cercato con forza, tanto da mettere in piedi una trattativa di calciomercato lunghissima con il Bruges e pagandolo anche tanto (più di 30 milioni di euro). Non c'erano molti dubbi che, visti i soldi investiti e la voglia di portare a casa una trattativa quasi eterna, Jashari partisse come titolare quasi sicuro del Milan di Massimiliano Allegri. E invece la stagione è partita con il grave infortunio alla gamba, che lo ha messo ko per molte partite. Un guaio che inevitabilmente ha messo i bastoni tra le ruote dello svizzero, ma è anche vero che nella seconda parte di stagione ha trovato poco, pochissimo spazio.
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Jashari oggetto misterioso del Milan: ecco quanto ha giocato e le prospettive future
Milan, le prospettive di Jashari
Dalle nostre lunghe e approfondite analisi, possiamo vedere come gli XG (gol attesi) stagionali di Jashari siano di 0.20. Anche gli assist attesi sono bassi (0.50), così come i numeri generali dello svizzero. Un solo assist in 10 presenze in Serie A. E sono proprio le presenze che preoccupano: 16 minuti nella prima partita contro la Cremonese, poi 8 gare saltate per la frattura al perone e una sfilza di partite dove Jashari è rimasto in panchina. Solo 4 volte partito da titolare e nel 2026 ha giocato appena 8 partite di campionato. Numeri e presenze troppo basse per un giocatore con le qualità di Jashari, anche considerato quanto è stato pagato in estate. Le prospettive sono tutte verso le prossime stagioni: il Milan dovrà puntare su Jashari visto quanto è stato fortemente voluto dai rossoneri. Il fattore che potrebbe svoltare la storia dello svizzero con il Diavolo? Le tre competizioni che la squadra di Allegri giocherà la prossima stagione. Con più partite a disposizione e un anno in più di Luka Modrić (sempre se dovesse restare al Milan), Jashari avrà per forza di cose più spazio e occasioni per mettere in mostra tutte le sue qualità.
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