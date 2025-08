"Il Milan è partito da 25 + 5, è arrivato a 27+5 per poi andare a 33,5 + bonus. La cifra totale dell'operazione non tocca i 40 milioni, mentre il Bruges voleva arrivare a quella cifra per dimostrare che il giocatore valeva quello e che loro stessi sapevano venderlo a quel tetto. Il Milan con pazienza ci ha lavorato. La volontà di Jashari di vestire la maglia del Milan è stata decisiva. Il calciatore ha chiesto la cessione una marea di volte e ha forzato la mano in altrettante occasioni. Jashari ha detto no al Borussia Dortmund, al Manchester United e anche ad alcuni club italiani. Nel 2022 parlai di Jashari in un tweet in chiave Liga spagnola, ma mi dissero di come questo ragazzino pieno di talento fosse seguito da Real Sociedad, Arsenal, Ajax, Nizza, ma anche Napoli".