L'obiettivo Champions League dista solo 7 punti quando mancano 5 giornate al termine della stagione e gran parte del merito è della scelta radicale di Allegri. Giocare con il 3-5-2 con l'obiettivo di subire il meno possibile e puntando sul cinismo della sua squadra. La partita contro il Verona è l'esempio perfetto, come lo è stata quella contro l'Udinese: questo Milan può giocare solo così con questo allenatore. Con un 4-3-3 e puntando su un gioco più offensivo, il Diavolo imbarca acqua e prende tre gol, senza segnarli e senza creare in attacco. Per il prossimo futuro il centro della discussione resta proprio il modulo: programmare il mercato per continuare il 3-5-2 o tentare di cambiare le carte in tavola per il 4-3-3? La soluzione potrebbe arrivare da un altro modulo a cui pochi stanno pensando al momento, ovvero il 3-4-2-1. Il cambio non sarebbe radicale come potrebbe essere quello del passaggio a 4. Con la difesa a tre resterebbero tutte le migliorie difensive viste in questa stagione con il lavoro di Allegri. Ma spostando Pulisic e Leão dietro un vero attaccante si potrebbe migliorare tanto anche il gioco. Rabiot e Modrić giocherebbero senza problemi da mediani davanti alla difesa (con Ricci e Jashari pronti dalla panchina), mentre i benefici potrebbero arrivare in attacco. Pulisic e Leão non dovrebbero più svolgere i compiti della prima punta e potrebbero allargarsi a piacimento, giocando come sempre hanno fatto in carriera. Occhio quindi al 3-4-2-1: potrebbe essere davvero la soluzione ideale per il Milan di Allegri.