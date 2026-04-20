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Non solo 3-5-2: l’arma segreta di Allegri per il futuro del Milan si chiama 3-4-2-1

Milan, 4-3-3 o 3-5-2? Occhio al modulo per il futuro a cui nessuno pensa
Continuano le discussioni sul possibile modulo futuro del Milan. Per Massimiliano Allegri la soluzione ideale potrebbe essere una. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Da inizio campionato che si parla di moduli in casa Milan: anzi, se vogliamo dire la verità, è dalla prime partite amichevoli dei rossoneri che si parla di difesa a 3, difesa a 4 e tutte le possibili conseguenze sul gioco del Diavolo. Massimiliano Allegri ha capito subito i limiti della sua squadra. Con il 4-3-3 (da molti previsto per il Milan di questa stagione), i rossoneri sarebbero stati troppo sbilanciati e con pochissima copertura difensiva. E l'allenatore ha deciso di puntare su un 3-5-2 coperto, scendendo anche a compromessi importanti, ma necessari. Il gioco non è emozionante, ma i risultati sono arrivati.

Milan, per il futuro occhio al 3-4-2-1

L'obiettivo Champions League dista solo 7 punti quando mancano 5 giornate al termine della stagione e gran parte del merito è della scelta radicale di Allegri. Giocare con il 3-5-2 con l'obiettivo di subire il meno possibile e puntando sul cinismo della sua squadra. La partita contro il Verona è l'esempio perfetto, come lo è stata quella contro l'Udinese: questo Milan può giocare solo così con questo allenatore. Con un 4-3-3 e puntando su un gioco più offensivo, il Diavolo imbarca acqua e prende tre gol, senza segnarli e senza creare in attacco. Per il prossimo futuro il centro della discussione resta proprio il modulo: programmare il mercato per continuare il 3-5-2 o tentare di cambiare le carte in tavola per il 4-3-3? La soluzione potrebbe arrivare da un altro modulo a cui pochi stanno pensando al momento, ovvero il 3-4-2-1. Il cambio non sarebbe radicale come potrebbe essere quello del passaggio a 4. Con la difesa a tre resterebbero tutte le migliorie difensive viste in questa stagione con il lavoro di Allegri. Ma spostando Pulisic e Leão dietro un vero attaccante si potrebbe migliorare tanto anche il gioco. Rabiot e Modrić giocherebbero senza problemi da mediani davanti alla difesa (con Ricci e Jashari pronti dalla panchina), mentre i benefici potrebbero arrivare in attacco. Pulisic e Leão non dovrebbero più svolgere i compiti della prima punta e potrebbero allargarsi a piacimento, giocando come sempre hanno fatto in carriera. Occhio quindi al 3-4-2-1: potrebbe essere davvero la soluzione ideale per il Milan di Allegri.

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