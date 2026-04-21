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Milan, ecco i 6 nomi per l’attacco: da Vlahović al ‘nuovo Haaland’, la mossa a sorpresa di Allegri

Alexander Sørloth attaccante Atlético Madrid obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Alexander Sørloth, centravanti norvegese classe 1995 di proprietà dell'Atlético Madrid, sembra essere diventato l'obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo. Ma non è l'unico attaccante presente sulla lista rossonera. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è alla ricerca di un centravanti di qualità per la sessione estiva di calciomercato e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il nome del norvegese Alexander Sørloth, classe 1995, di proprietà dell'Atlético Madrid, è quello che sta scalando posizioni sulla lista dei potenziali acquisti rossoneri.

Il bomber potrebbe arrivare al Milan per 20-25 milioni di euro più bonus. Una cifra più che sostenibile per un giocatore, che, finora, in stagione, con i 'Colchoneros' del 'Cholo' Diego Pablo Simeone, ha realizzato 17 reti in 48 partite (di cui soltanto il 50%, ovvero 24, da titolare).

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Ma per la 'rosea' il nome di Sørloth non è l'unico sul taccuino dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Sarebbe stato il top Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). Ma il centravanti franco-guineano classe 1996 è molto corteggiato e ha una clausola risolutoria di 80 milioni di euro, seppur ritoccabile al ribasso.

Calciomercato Milan, piace Sørloth ma occhio anche ad altri nomi

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Altro nome accostato al Diavolo è quello di Nicolas Jackson, classe 2001 senegalese, che tornerà al Chelsea dopo una stagione in prestito al Bayern Monaco. Poi ci sono due svincolati di lusso. Robert Lewandowski, polacco classe 1988 proposto dall'agente, che potrebbe rinnovare con il Barcellona o andare nella Major League Soccer statunitense e Dušan Vlahović, serbo del 2000.

Lewandowski e Vlahović, richieste economiche elevate

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Mentre Lewa ha richieste economiche per ora fuori dai parametri economici rossoneri, qualche possibilità in più ci sarebbe per Vlahović. Bomber che il tecnico Massimiliano Allegri conosce bene per averlo già allenato alla Juventus e che ha lo stesso agente di Andrej Kostić, che il Diavolo ha appena prelevato dal Partizan per il Milan Futuro.

Tresoldi (Bruges) sarebbe un investimento per il futuro

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Vlahović non ha ancora rinnovato con la Juve perché c'è distanza economica tra domanda e offerta: anche il Milan metterebbe sul piatto meno di quanto richiesto, ma il gap, in questo caso, è meno marcato rispetto a quello per l'eventuale trattativa Lewandowski. Infine, un investimento in prospettiva (e non il titolare per la prossima stagione), secondo il quotidiano sportivo nazionale, sarebbe quello per Nicolò Tresoldi. Classe 2004, centravanti italo-tedesco del Bruges, ha realizzato 17 gol e fornito 6 assist in 51 partite in questa stagione. Anche in questo caso, però, la concorrenza è forte ed agguerrita.

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