"In autunno, Moris è stato seguito da molti top club provenienti da diversi campionati europei di alto livello, e praticamente tutti i colossi italiani si sono messi in fila per ingaggiarlo. Non nascondiamo il fatto che consideriamo l'Italia la tappa successiva della sua carriera. Tutti questi club lo hanno visto giocare in molte partite, hanno visto cosa è in grado di fare, e la loro percezione di Moris è rimasta la stessa anche oggi", ha proseguito il procuratore di Valincic.

Calciomercato, anche il Milan sulle tracce del terzino destro croato Valincic — "Moris ha giocato un anno e mezzo eccellente. Ora ha 23 anni e secondo noi è pronto per un ulteriore passo avanti, ne ha bisogno. È un giocatore con grandi doti fisiche e un'energia enorme, quindi è logico che vada in un club e in un campionato dove avrà stimoli ancora maggiori per accrescere ulteriormente le sue capacità. Ora ha l'esperienza necessaria, anche se è ancora abbastanza giovane, per andare in un ambiente del genere e portare il suo gioco a un livello ancora più alto", ha spiegato l'agente del laterale croato. Ma dove potrebbe andare in Serie A? L'agente ha nominato, tra i club interessati alle sue prestazioni, anche il Milan.

Il procuratore spiega: "Il suo valore reale è di 15 milioni" — "Il suo prezzo? Quando colossi italiani come Napoli, Roma, Bologna, Lazio o Milan ti vedono come un giocatore che potrebbe rinforzare la loro squadra, 15 milioni sono una cifra assolutamente realistica a quei livelli. I problemi di Moris non hanno intaccato la sua reputazione in Italia, né in Germania o in Francia. Moris è ancora nel mirino della maggior parte di questi club. Lo scorso autunno, il suo valore reale era di 15 milioni di euro, il nostro obiettivo è cercare di ripeterlo o almeno avvicinarci il più possibile. Visto l'interesse che c'è, è realistico pensare che sia Moris che la Dinamo riceveranno un'offerta che andrà bene per tutte le parti", la chiosa di Aliaj sul futuro di Valincic.