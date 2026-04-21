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Agente Valincic: “L’Italia prossima tappa della sua carriera”. E nomina anche il Milan

Moris Valincic difensore Dinamo Zagabria piace al Milan per il calciomercato estivo 2026
Il procuratore di Moris Valincic della Dinamo Zagabria, Adrian Aliaj, ha aperto le danze di calciomercato intorno al suo assistito parlando ad un quotidiano croato: anche il Milan in corsa per il difensore centrale classe 2002. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Moris Valincic, classe 2002, terzino destro croato di proprietà della Dinamo Zagabria, potrebbe lasciare il club presieduto da Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, nella sessione estiva di calciomercato. Lo ha ammesso il suo agente, Adrian Aliaj, con alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano del suo Paese, 'Jutarnji list'.

"Crediamo che Moris dovrebbe lasciare la Dinamo in estate e crediamo che sia una prospettiva piuttosto realistica. La Dinamo non ha gestito bene il suo ritorno in campo dopo l'infortunio, perché non era pronto né fisicamente né mentalmente, quindi ha alternato buone prestazioni a prestazioni deludenti, per poi finire in panchina. Moris è un giocatore che si è messo in luce in autunno, mostrando un enorme potenziale, quindi mi aspettavo che un club delle dimensioni della Dinamo preparasse il suo ritorno in campo con maggiore attenzione".

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"In autunno, Moris è stato seguito da molti top club provenienti da diversi campionati europei di alto livello, e praticamente tutti i colossi italiani si sono messi in fila per ingaggiarlo. Non nascondiamo il fatto che consideriamo l'Italia la tappa successiva della sua carriera. Tutti questi club lo hanno visto giocare in molte partite, hanno visto cosa è in grado di fare, e la loro percezione di Moris è rimasta la stessa anche oggi", ha proseguito il procuratore di Valincic.

Calciomercato, anche il Milan sulle tracce del terzino destro croato Valincic

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"Moris ha giocato un anno e mezzo eccellente. Ora ha 23 anni e secondo noi è pronto per un ulteriore passo avanti, ne ha bisogno. È un giocatore con grandi doti fisiche e un'energia enorme, quindi è logico che vada in un club e in un campionato dove avrà stimoli ancora maggiori per accrescere ulteriormente le sue capacità. Ora ha l'esperienza necessaria, anche se è ancora abbastanza giovane, per andare in un ambiente del genere e portare il suo gioco a un livello ancora più alto", ha spiegato l'agente del laterale croato. Ma dove potrebbe andare in Serie A? L'agente ha nominato, tra i club interessati alle sue prestazioni, anche il Milan.

Il procuratore spiega: "Il suo valore reale è di 15 milioni"

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"Il suo prezzo? Quando colossi italiani come Napoli, Roma, Bologna, Lazio o Milan ti vedono come un giocatore che potrebbe rinforzare la loro squadra, 15 milioni sono una cifra assolutamente realistica a quei livelli. I problemi di Moris non hanno intaccato la sua reputazione in Italia, né in Germania o in Francia. Moris è ancora nel mirino della maggior parte di questi club. Lo scorso autunno, il suo valore reale era di 15 milioni di euro, il nostro obiettivo è cercare di ripeterlo o almeno avvicinarci il più possibile. Visto l'interesse che c'è, è realistico pensare che sia Moris che la Dinamo riceveranno un'offerta che andrà bene per tutte le parti", la chiosa di Aliaj sul futuro di Valincic.

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