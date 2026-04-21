Trattativa con la Lazio sulla base di 25 milioni di euro, ma occhio alla concorrenza. Inter, Napoli e lo stesso Atlético Madrid, infatti, non hanno mai smesso di seguire il giocatore. Motivo per cui il Milan 'gioca su più tavoli', tenendosi aperte varie piste di calciomercato: una di queste, secondo il giornalista esperto del settore, Nicolò Schira, conduce a Tiago Gabriel.
"Milan (ha già incontrato gli agenti 2 settimane fa), Brentford e Nottingham Forest (c'era un osservatore ieri) sono interessati al difensore centrale del Lecce, Tiago Gabriel". Questo ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Rivelando, per l'occasione, come i rossoneri abbiano già incontrato il suo entourage per parlare della fattibilità dell'operazione.
Calciomercato Milan, fari su Tiago Gabriel: il Lecce chiede 30 milioni—
"Il Lecce chiede 30 milioni di euro per venderlo e ha rifiutato un'offerta del Brentford (17 milioni di euro + 3 milioni di euro come bonus) a gennaio", ha chiosato Schira sulla valutazione del portoghese in forza alla squadra di Eusebio Di Francesco. Scovato da Pantaleo Corvino a gennaio 2025 nell'Estrela Amadora e pagato meno di 1,5 milioni di euro, oggi Tiago Gabriel è un punto di forza dei giallorossi. In questa stagione ha disputato 35 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 2 gol: uno ieri sera alla Fiorentina al 'Via del Mare'.
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