"Milan (ha già incontrato gli agenti 2 settimane fa), Brentford e Nottingham Forest (c'era un osservatore ieri) sono interessati al difensore centrale del Lecce , Tiago Gabriel". Questo ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Rivelando, per l'occasione, come i rossoneri abbiano già incontrato il suo entourage per parlare della fattibilità dell'operazione.

Calciomercato Milan, fari su Tiago Gabriel: il Lecce chiede 30 milioni

"Il Lecce chiede 30 milioni di euro per venderlo e ha rifiutato un'offerta del Brentford (17 milioni di euro + 3 milioni di euro come bonus) a gennaio", ha chiosato Schira sulla valutazione del portoghese in forza alla squadra di Eusebio Di Francesco. Scovato da Pantaleo Corvino a gennaio 2025 nell'Estrela Amadora e pagato meno di 1,5 milioni di euro, oggi Tiago Gabriel è un punto di forza dei giallorossi. In questa stagione ha disputato 35 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 2 gol: uno ieri sera alla Fiorentina al 'Via del Mare'.