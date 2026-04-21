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CALCIOMERCATO MILAN

Milan, missione difesa: spunta l’incontro segreto con gli agenti del nuovo talento della Serie A

Tiago Gabriel difensore Lecce obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Tiago Gabriel, classe 2004, difensore portoghese del Lecce di Eusebio Di Francesco, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. La rivelazione del giornalista Nicolò Schira. Sul giovane anche due società della Premier League
Daniele Triolo Redattore 

Oltre al centravanti (in mattinata è balzato agli onori delle cronache il nome di Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid ma non soltanto), una delle priorità del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sarà quella di acquistare un nuovo difensore centrale.

Il primo nome sul taccuino dei rossoneri è quello di Mario Gila, classe 2000, spagnolo della Lazio. In scadenza di contratto con i capitolini il 30 giugno 2027 e tutt'altro che intenzionato a rinnovarlo, Gila potrebbe raggiungere il tecnico Massimiliano Allegri a Milanello in estate.

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Trattativa con la Lazio sulla base di 25 milioni di euro, ma occhio alla concorrenza. Inter, Napoli e lo stesso Atlético Madrid, infatti, non hanno mai smesso di seguire il giocatore. Motivo per cui il Milan 'gioca su più tavoli', tenendosi aperte varie piste di calciomercato: una di queste, secondo il giornalista esperto del settore, Nicolò Schira, conduce a Tiago Gabriel.

"Milan (ha già incontrato gli agenti 2 settimane fa), Brentford e Nottingham Forest (c'era un osservatore ieri) sono interessati al difensore centrale del Lecce, Tiago Gabriel". Questo ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Rivelando, per l'occasione, come i rossoneri abbiano già incontrato il suo entourage per parlare della fattibilità dell'operazione.

Calciomercato Milan, fari su Tiago Gabriel: il Lecce chiede 30 milioni

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"Il Lecce chiede 30 milioni di euro per venderlo e ha rifiutato un'offerta del Brentford (17 milioni di euro + 3 milioni di euro come bonus) a gennaio", ha chiosato Schira sulla valutazione del portoghese in forza alla squadra di Eusebio Di Francesco. Scovato da Pantaleo Corvino a gennaio 2025 nell'Estrela Amadora e pagato meno di 1,5 milioni di euro, oggi Tiago Gabriel è un punto di forza dei giallorossi. In questa stagione ha disputato 35 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 2 gol: uno ieri sera alla Fiorentina al 'Via del Mare'. 

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