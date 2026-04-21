195 centimetri, Sørloth eccelle nei duelli aerei ed è un'arma importante in area di rigore. Piede forte il sinistro, ma sa segnare anche con il destro senza alcun tipo di problema. Sa giocare molto bene con i compagni, sapendo anche tenere bene il possesso del pallone spalle alla porta. In nazionale, giocando insieme a Haaland, ha dimostrato di saper giocare anche esterno di attacco atipico. Nonostante la stazza, infatti, Sørloth è bravissimo tecnicamente e con il pallone tra i piedi, oltre ad essere letale in area di rigore. Dopo una lunga analisi, possiamo dirvi gli XG (gol attesi) stagionali del norvegese: in Liga siamo a 7.45, con una rete di media ogni 168 minuti, mentre in Champions League siamo a 4.10 con un gol ogni 97 minuti. Sarebbe sicuramente un'opzione interessante per il Milan, ma forse sarebbe davvero l'ideale nello stesso ruolo che ha nell'Atletico Madrid, ovvero primo cambio di lusso con comunque tante partite giocate da titolare. Lo scenario perfetto per l'attacco del Milan? Sørloth insieme a giocatori come Lewandowski o Vlahovic.