PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Sørloth: numeri, costo e caratteristiche. Ecco lo scenario ideale per il Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Sørloth: numeri, costo e caratteristiche. Ecco lo scenario ideale per il Diavolo

Milan, Sørloth: numeri, costo e caratteristiche. Ecco lo scenario ideale per il Diavolo
Sørloth può essere il prossimo attaccante del Milan? La prima punta dell'Atletico Madrid potrebbe essere l'occasione giusta per il Diavolo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Alexander Sørloth potrebbe essere il prossimo attaccante del Milan? L'attuale attaccante dell'Atletico Madrid potrebbe essere il profilo giusto al momento giusto per i rossoneri, visto che non è uno dei titolari fissi della squadra di Simeone. I Colchoneros potrebbero anche accontentarsi di circa 25 milioni di euro più bonus (qui tutti i dettagli). Un prezzo molto competitivo per un giocatore con esperienza e qualità importanti. Sørloth, in stagione, ha giocato 30 partite (18 da titolare) nel campionato spagnolo segnando 10 reti. Numeri ancora migliori in Champions League, dove i gol sono 6 in 13 presenze (partendo 5 volte da titolare).

Milan, costo, numeri e stipendio di Sørloth

Questi i numeri del norvegese e il valore del norvegese. Nessun problema anche a livello di stipendio, visto che Sørloth guadagna 2 milioni netti a stagione, in piena linea con gli stipendi del Milan. Ecco le caratteristiche del classe 1995: alto

LEGGI ANCHE

195 centimetri, Sørloth eccelle nei duelli aerei ed è un'arma importante in area di rigore. Piede forte il sinistro, ma sa segnare anche con il destro senza alcun tipo di problema. Sa giocare molto bene con i compagni, sapendo anche tenere bene il possesso del pallone spalle alla porta. In nazionale, giocando insieme a Haaland, ha dimostrato di saper giocare anche esterno di attacco atipico. Nonostante la stazza, infatti, Sørloth è bravissimo tecnicamente e con il pallone tra i piedi, oltre ad essere letale in area di rigore. Dopo una lunga analisi, possiamo dirvi gli XG (gol attesi) stagionali del norvegese: in Liga siamo a 7.45, con una rete di media ogni 168 minuti, mentre in Champions League siamo a 4.10 con un gol ogni 97 minuti. Sarebbe sicuramente un'opzione interessante per il Milan, ma forse sarebbe davvero l'ideale nello stesso ruolo che ha nell'Atletico Madrid, ovvero primo cambio di lusso con comunque tante partite giocate da titolare. Lo scenario perfetto per l'attacco del Milan? Sørloth insieme a giocatori come Lewandowski o Vlahovic.

Leggi anche
Schira: “Tre club su Tiago Gabriel, c’è anche il Milan”. Il retroscena sui...
Milan, ecco i 6 nomi per l’attacco: da Vlahović al ‘nuovo Haaland’, la mossa a sorpresa di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA