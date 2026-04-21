Calciomercato Milan, Schira: “Tre società stanno monitorando Comotto”

È cresciuto rapidamente, fino a conquistarsi qualche convocazione nelle amichevoli della Prima Squadra. Impressionando sia gli allenatori presenti prima sulla panchina rossonera (Stefano Pioli, Paulo Fonseca e Sérgio Conceição), sia l'attuale tecnico Allegri, che gli ha dato spazio nell'ultima tournée estiva. Per la sua crescita, però, il Diavolo ha ceduto il giocatore in prestito secco allo Spezia, in Serie B.

Calciomercato Milan, quale futuro per Comotto? Probabile prestito in A — Un'esperienza formativa, per - come si diceva una volta - 'farsi le ossa' nella cadetteria. E Comotto, nonostante la stagione disgraziata dei liguri, che lottano per non retrocedere in Serie C, dal punto di vista personale ha fatto faville. 27 presenze, finora, tra campionato e Coppa Italia, con un assist al suo attivo in 1.165' sul terreno di gioco. Il ragazzo brilla e, l'anno venturo, potrebbe avere una chance in Serie A.

Il punto di Schira sul centrocampista classe 2008 — Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha svelato - in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X' - come ci siano tre club sulle tracce del giocatore di proprietà del Milan. Allegri potrebbe testarlo in ritiro e nelle amichevoli pre-campionato, magari, prima di mandarlo a giocare in prestito altrove per crescere ancora. Al fine di tornare al Milan potenzialmente in grado di strappare una maglia da titolare.

"Parma, Bologna e Lecce stanno monitorando il giovane centrocampista del Milan Christian Comotto, che attualmente è in prestito allo Spezia fino a giugno", ha scritto Schira sui social. In Emilia Comotto avrebbe la sicurezza di giocare nella massima serie nella stagione 2026-2027; per quanto riguarda i salentini, invece, bisognerà aspettare la fine del campionato. La squadra di Eusebio Di Francesco - che dal Milan ha già ottenuto quest'anno il prestito del suo amico e coetaneo Camarda - è impegnata nella lotta salvezza con la Cremonese.