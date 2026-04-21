Al Milan mancano 7 punti per l'aritmetica qualificazione in Champions League: tra qualche weekend si potrà festeggiare e pensare al prossimo anno
La complicata vittoria di Verona targata Adrien Rabiot ha riportato il sereno sopra Milanello. Grazie al successo di domenica pomeriggio, il ritorno in Champions League è decisamente più vicino. Il Milan è attualmente secondo in classifica a 66 punti, a 8 lunghezze di distanza dal quinto posto occupato da Como e Roma, con cui peraltro il Diavolo vanta gli scontri diretti a favore. Considerati questi numeri, al club di Via Aldo Rossi mancano 7 punti nelle prossime cinque di Serie A per l'aritmetica qualificazione nella competizione più prestigiosa d'Europa. Ma non è ancora il momento di festeggiare e i giocatori lo sanno.
L'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' dedica un trafiletto al possibile ritorno in Champions del Milan, indicando il weekend del 10 maggio come quello in cui potrebbe arrivare la matematica certezza. Vale a dire quando ci sarà a 'San Siro' la sfida con l'Atalanta, ma prima bisogna superare gli ostacoli Juventus e Sassuolo. A quel punto, con almeno 4 punti ottenuti da questi due incontri si potrà pensare alla Champions.