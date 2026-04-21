La complicata vittoria di Verona targata Adrien Rabiot ha riportato il sereno sopra Milanello. Grazie al successo di domenica pomeriggio, il ritorno in Champions League è decisamente più vicino. Il Milan è attualmente secondo in classifica a 66 punti, a 8 lunghezze di distanza dal quinto posto occupato da Como e Roma, con cui peraltro il Diavolo vanta gli scontri diretti a favore. Considerati questi numeri, al club di Via Aldo Rossi mancano 7 punti nelle prossime cinque di Serie A per l'aritmetica qualificazione nella competizione più prestigiosa d'Europa. Ma non è ancora il momento di festeggiare e i giocatori lo sanno.