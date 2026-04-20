Calciomercato Milan, agente Gila: 'Chi lo vuole deve parlare con la Lazio'

L'agente del difensore spagnolo ha parlato a Radio Crc. Ecco le parole di Alejandro Camano sul futuro di Gila: "Mario è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. Ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. Mario ha la testa solo per loro. Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila. Qualora dovesse presentarsi un’offerta da qualunque club della Serie A deve parlare direttamente con la Lazio e poi con noi. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Rinnovo? Non abbiamo mai parlato di questo". Ricordiamo infatti che il contratto di Gila con la Lazio scade a giugno 2027.