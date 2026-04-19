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Milan, guarda che Gila: dominato anche Højlund. Numeri impressionanti. Ora serve chiudere

Milan, guarda che Gila: dominato anche Højlund. Numeri impressionanti. Ora serve chiudere
Calciomercato Milan, Gila continua a essere nel mirino dei rossoneri per rinforzare la difesa in estate. Che partita con il Napoli. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Gila resta nel mirino dei rossoneri per rinforzare la difesa del Diavolo. Il giocatore avrebbe già aperto alla destinazione, ma resterebbe ancora da chiudere il colpo, visto che mancherebbe l'accordo con la Lazio (qui i dettagli, oltre a un altro nome nella lista). Intanto il difensore spagnolo continua a dominare in questa seconda parte della stagione.

Milan, Gila continua a mandare segnali in campo

Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri offensivi di Hojlund contro i numeri difensivi di Mario Gila. I due si sono affrontati ieri sera durante Napoli-Lazio 0-2. Un duello stravinto dal difensore spagnolo ad occhio. Arriva anche la conferma dei numeri. Dopo una lunga ricerca e grande studio, grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore', siamo riusciti a raggruppare delle statistiche davvero molto significative. Højlund ha tirato 3 volte senza mai trovare la porta è ha degli XG bassissimi (0.20). Pochissimi anche i tocchi (solo 18), con 4 possessi persi e un solo fallo subito. Per Gila dominio assoluto contro il danese: 2 salvataggi per l'ex Real Madrid, con 7 palloni recuperati, due duelli vinti su due, 38 tocchi, 0 falli e 0 dribbling subiti.

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Un'altra partita giocata alla grande per Mario Gila, che continua a dimostrare come sia uno dei difensori più interessanti del campionato di Serie A. Il Milan sarebbe sempre molto interessato al difensore spagnolo, ma deve sbrigarsi a chiudere del tutto con la Lazio: se il classe 2000 dovesse continuare così fino alla fine della stagione, si potrebbe creare anche un'asta di mercato, visto che Gila è in scadenza nel 2027 e potrebbe essere un'occasione d'oro per qualsiasi squadra si voglia rinforzare in difesa. L'ex Real Madrid era stato decisivo anche contro il Milan stesso con una grandissima prestazione (leggi qui). Contro il Napoli (oltre alla presenza in difesa), abbiamo di nuovo visto come Gila sia in grado di portare il pallone in avanti lanciando anche i contropiedi della propria squadra. Milan, Gila continua a lanciare segnali, ora è il momento di chiudere davvero.

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