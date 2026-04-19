Un'altra partita giocata alla grande per Mario Gila, che continua a dimostrare come sia uno dei difensori più interessanti del campionato di Serie A. Il Milan sarebbe sempre molto interessato al difensore spagnolo, ma deve sbrigarsi a chiudere del tutto con la Lazio: se il classe 2000 dovesse continuare così fino alla fine della stagione, si potrebbe creare anche un'asta di mercato, visto che Gila è in scadenza nel 2027 e potrebbe essere un'occasione d'oro per qualsiasi squadra si voglia rinforzare in difesa. L'ex Real Madrid era stato decisivo anche contro il Milan stesso con una grandissima prestazione (leggi qui). Contro il Napoli (oltre alla presenza in difesa), abbiamo di nuovo visto come Gila sia in grado di portare il pallone in avanti lanciando anche i contropiedi della propria squadra. Milan, Gila continua a lanciare segnali, ora è il momento di chiudere davvero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA