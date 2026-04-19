Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri offensivi di Hojlund contro i numeri difensivi di Mario Gila. I due si sono affrontati ieri sera durante Napoli-Lazio 0-2. Un duello stravinto dal difensore spagnolo ad occhio. Arriva anche la conferma dei numeri. Dopo una lunga ricerca e grande studio, grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore', siamo riusciti a raggruppare delle statistiche davvero molto significative. Højlund ha tirato 3 volte senza mai trovare la porta è ha degli XG bassissimi (0.20). Pochissimi anche i tocchi (solo 18), con 4 possessi persi e un solo fallo subito. Per Gila dominio assoluto contro il danese: 2 salvataggi per l'ex Real Madrid, con 7 palloni recuperati, due duelli vinti su due, 38 tocchi, 0 falli e 0 dribbling subiti.