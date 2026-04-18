Calciomercato Milan, contatti per Diomande: chi è, costo, stipendio, numeri

Chi è Diomande? Classe 2003 è un difensore centrale della Costa d'Avorio alto un metro e novanta centimetri. Fa del fisico la sua arma migliore, riuscendo a vincere spesso e volentieri i duelli uomo contro uomo. Nonostante la stazza, possiede una velocità sorprendente anche nelle fasi di recupero difensivo. Sa anche condurre la manovra palla al piede e impostare dal basso, due requisiti chiesti ormai da quasi tutte le squadre ai propri difensori centrali. Un difensore dalla forte personalità che spesso cerca l'anticipo sugli attaccanti avversari. Costo? Il valore ad oggi potrebbe essere alto (circa 45 milioni di euro) e ha da poco rinnovato il suo contratto con lo Sporting fino al 2030. Stipendio? Ousmane Diomande dovrebbe percepire poco meno di 2 milioni di euro annui. I suoi numeri in Champions League, dove la corsa dello Sporting si è fermato ai quarti contro l'Arsenal: 9 presenze con un gol. In campionato le presenze sono 13.