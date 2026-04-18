"Il Milan sta scandagliando il mercato e ha visionato dal vivo due volte nelle ultime settimane Santiago Castro del Bologna. Non è un colpo facile perché il Bologna lo valuta dai 40 milioni di euro in su, ma il Milan lo segue e mi risulta che lo andranno a vedere ancora una volta a breve. Potrebbe diventare magari l'uomo giusto per l'attacco del Milan, anche se Allegri si aspetterebbe due colpi nel reparto, anche perché almeno uno tra Nkunku e Giménez andrà via". Vedremo se Castro sarà davvero l'attaccante futuro dei rossoneri: classe 2004 che in stagione ha segnato 7 gol con 3 assist in 29 presenze in Serie A.