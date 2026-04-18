Calciomercato Milan, clamoroso retroscena su Rabiot: è stato cercato da ...

Adrien Rabiot è stato tra i colpi più importanti dell'ultima sessione estiva del mercato del Milan. L'ex Marsiglia ha cambiato il volto del centrocampo del Diavolo, e insieme a Modric si è preso le redini della squadra, diventando una proiezione in campo delle idee dell'allenatore Massimiliano Allegri. Rabiot sta giocando una grandissima stagione e quando è stato assente si è visto. Il giornalista Nicolò Schira ha svelato un interessante retroscena di mercato sul centrocampista francese del Milan. Ecco il post su X.
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Calciomercato, clamoroso retroscena su Rabiot: ecco da chi è stato cercato
Il giornalista Nicolò Schira ha scritto anche un retroscena di calciomercato che riguarda il Milan e Adrien Rabiot. Ecco i dettagli sul centrocampista francese
"Dietro le quinte - Adrien Rabiot era stato avvicinato da un Club Saudita. C'era un'offerta enorme: contratto di 3 anni e stipendio favoloso per cercare di convincerlo a unirsi alla Saudi Pro League, ma il centrocampista francese ha rifiutato perché è molto soddisfatto del Milan e vuole restare". Ricordiamo i numeri stagionali del francese in Serie A con la maglia rossonera: 23 presenze con 5 gol e assist. Ovviamente parliamo solo di un retroscena: Rabiot è solidamente nei piani futuri del Milan.
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