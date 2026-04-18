Calciomercato Milan, clamoroso retroscena su Rabiot: è stato cercato da ...

Adrien Rabiot è stato tra i colpi più importanti dell'ultima sessione estiva del mercato del Milan. L'ex Marsiglia ha cambiato il volto del centrocampo del Diavolo, e insieme a Modric si è preso le redini della squadra, diventando una proiezione in campo delle idee dell'allenatore Massimiliano Allegri. Rabiot sta giocando una grandissima stagione e quando è stato assente si è visto. Il giornalista Nicolò Schira ha svelato un interessante retroscena di mercato sul centrocampista francese del Milan. Ecco il post su X.