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Di Stefano: “Modric vuole rimanere al Milan, ma a una condizione. Ecco quale”

Luka Modric, centrocampista Milan
Peppe Di Stefano spiega quali sono le condizioni che potrebbero spingere Luka Modric a rinnovare con il Milan: ecco di cosa si tratta
Redazione PM

Uno dei temi più caldi in casa Milan è legato al futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato classe 1985, in rossonero dalla scorsa estate dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid, andrà in scadenza al termine della stagione. Nel contratto del 'Maestro', tuttavia, è presente una clausola unilaterale per prolungare la sua esperienza milanese di un altro anno. Il Milan è pronto a trattenere il proprio fuoriclasse, ma si attende la decisione finale di Modric.

Milan, le parole di Peppe Di Stefano sul futuro di Modric

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Secondo Peppe Di Stefano, Modric vorrebbe restare al Milan, ma a patto che alcune condizioni siano rispettate. Non si tratta di pretese economiche né di dubbi legati alla propria integrità fisica, ma di interrogativi sulle ambizioni del club. Di seguito, l'intervento del giornalista ai microfoni di 'Sky Sport',

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"Mi risulta che la volontà di Luka Modric sia di rimanere, ma il Milan deve tornare in Champions League. Deve essere un Milan forte. Un'altra condizione credo potrebbe essere la presenza di Allegri, con il quale Modric si sta trovando benissimo".

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