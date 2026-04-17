Peppe Di Stefano spiega quali sono le condizioni che potrebbero spingere Luka Modric a rinnovare con il Milan: ecco di cosa si tratta

Uno dei temi più caldi in casa Milan è legato al futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato classe 1985, in rossonero dalla scorsa estate dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid, andrà in scadenza al termine della stagione. Nel contratto del 'Maestro', tuttavia, è presente una clausola unilaterale per prolungare la sua esperienza milanese di un altro anno. Il Milan è pronto a trattenere il proprio fuoriclasse, ma si attende la decisione finale di Modric.