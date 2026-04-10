Modric sempre più vicino a dire si al Milan. Ecco le tre condizioni

"Dico solo una cosa. Tutti i campioni che ho allenato li ho nel cuore. Le domande su di loro mi emozionano sempre. Vedere il gesto tecnico è emozionante. Senza quello non si gioca a calcio", parole ancora una volta al miele quelle dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa su Luka Modric . Il centrocampista del Milan non ha ancora sciolto i dubbi riguardo cosa fare nel prossimo futuro.

Secondo quanto scritto oggi sul sito de 'La Repubblica' Modric sarebbe sempre più convinto di giocare un altro anno con il Milan. Ricordiamo che il croato ha una opzione nel suo contratto e la decisione spetterà solo a lui (qui la nostra anticipazione a riguardo). Secondo il quotidiano l'ex Real Madrid vorrebbe tre condizioni per restare: la qualificazione in Champions League, garanzie sulla squadra che verrà costruita sia per la campagna europea sia per il prossimo campionato e Allegri ancora alla guida dalla panchina rossonera.