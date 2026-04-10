In caso di 4-3-3 occhio ovviamente a tutti gli esterni sondati o accostati in passato al Milan: come scrive 'Tuttosport' il Diavolo sarebbe molto interessato a Kerim Alajbegovic classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Ruolo preferito quello di esterno sinistro, anche se può giocare ovunque in attacco. Come esterno a destra occhio a un altro talento classe 2007 ovvero Konstantinos Karetsas nazionale greco del Genk. Trequartista mancino, è un giocatore che sarebbe nella lista del calciomercato del Milan da oltre un anno. Vedremo quali saranno le mosse offensive del Diavolo.