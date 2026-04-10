Calciomercato Milan, il Diavolo potrebbe prestare molta attenzione alla prestazione di Zaniolo domani contro l'Udinese. 'Tuttosport' parla di un interesse dei rossoneri verso l'attaccante italiano che piacerebbe anche ad Allegri suo vecchio estimatore. L'Udinese dovrebbe presto riscattarlo per 10 milioni dal Galatasaray e il Diavolo potrebbe pensarci, specialmente se dovesse giocare ancora con il 3-5-2. A prescindere dal modulo la dirigenza dovrebbe chiudere almeno 5-6 colpi, scrive il quotidiano.
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Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e Alajbegovic
Calciomercato Milan, Zaniolo potrebbe essere un osservato speciale della partita tra i rossoneri e l'Udinese. Occhio su altri due talenti. Il punto da 'Tuttosport'
In caso di 4-3-3 occhio ovviamente a tutti gli esterni sondati o accostati in passato al Milan: come scrive 'Tuttosport' il Diavolo sarebbe molto interessato a Kerim Alajbegovic classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Ruolo preferito quello di esterno sinistro, anche se può giocare ovunque in attacco. Come esterno a destra occhio a un altro talento classe 2007 ovvero Konstantinos Karetsas nazionale greco del Genk. Trequartista mancino, è un giocatore che sarebbe nella lista del calciomercato del Milan da oltre un anno. Vedremo quali saranno le mosse offensive del Diavolo.
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