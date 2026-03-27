Calciomercato Milan, pronto l'affondo per Karetsas: ecco quanto costa

La scorsa settimana è andato in scena un summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan per mettere le basi per il futuro. In caso di Champions League servirà rinforzare e allungare la rosa con colpi importanti e mirati. Secondo 'Tuttosport' questi sarebbero gli obiettivi del calciomercato del Diavolo: uno/due difensori centrali, una mezzala, almeno un esterno in più e un centravanti che resta il primo obiettivo del club.

In attacco Allegri si aspetterebbe esperienza e centimetri, mentre a centrocampo il possibile arrivo di Goretzka potrebbe liberare anche qualche giocatore già presente al Milan. Lo scout Moncada avrebbe da tempo individuato Karetsas del Genk per rinforzare le trequarti rossonera. Il giocatore sarebbe seguito dagli scout del Diavolo da almeno un anno e il prezzo sarebbe già oggi di circa 35 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero già i club della Premier League. Il Milan però sarebbe pronto ad affondare per un talento del genere che potrebbe piacere anche ad Allegri.