Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione e domenica arriva una partita importantissima: a San Siro andrà in scena il derby di Milano contro l'Inter. Nonostante la stagione sia ancora lontana dalla sua fine si continua a parlare del calciomercato che verrà. Al momento le voci sul Diavolo vanno più verso profili giovani: si parla di Karetsas e André del Corinthians. Il primo classe 2007 e il secondo classe 2006. Due operazioni che sarebbero sicuramente importanti a livello economico: dalle cifre che circolano potrebbero servire 50/60 milioni di euro solo per i cartellini. E' sicuramente molto importante investire sul futuro e sul talento e sia Karetsas che André sono giocatori di qualità importante.