Milan, vanno bene i Karetsas e gli André, ma in Champions servono soprattutto le certezze

Calciomercato Milan, occhi sul futuro e sui possibili talenti. Ma il Diavolo vuole tornare in Champions League e in Europa serve ben altro. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione e domenica arriva una partita importantissima: a San Siro andrà in scena il derby di Milano contro l'Inter. Nonostante la stagione sia ancora lontana dalla sua fine si continua a parlare del calciomercato che verrà. Al momento le voci sul Diavolo vanno più verso profili giovani: si parla di Karetsas e André del Corinthians. Il primo classe 2007 e il secondo classe 2006. Due operazioni che sarebbero sicuramente importanti a livello economico: dalle cifre che circolano potrebbero servire 50/60 milioni di euro solo per i cartellini. E' sicuramente molto importante investire sul futuro e sul talento e sia Karetsas che André sono giocatori di qualità importante.

Mercato Milan, non bastano i talenti per la Champions

Ricordiamo però che l'obiettivo del Milan è di tornare a giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione e la rosa del Diavolo ad oggi non è attrezzata per tre competizioni, anche solo guardando il numero di alternative. Forse solo a centrocampo ci sono abbastanza ricambi, ma bisognerà capire anche il destino di alcuni giocatori, come ad esempio Fofana, Loftus-Cheek e lo stesso Modric che ancora non ha deciso cosa fare dalla prossima stagione in poi. E non solo a livello numerico: il Milan ha bisogno di giocatori pronti e importanti se vorrà fare bene ovunque la prossima stagione.

Investire sul talento fa sicuramente parte di un grande club che sa progettare, nessun dubbio a riguardo, ma servono anche giocatori pronti, forti e in grado di rinforzare la rosa di Allegri dal primo giorno. Per questo sono necessari colpi come Goretzka a centrocampo, oppure i Kean in attacco. Giocatori importanti che hanno esperienza in Europa o in Italia, pronti a fare la differenza anche nel Milan e che non hanno bisogno di tanto tempo per ambientarsi e capire il calcio di Allegri. La dirigenza rossonera deve pensare anche a questo.

