Investire sul talento fa sicuramente parte di un grande club che sa progettare, nessun dubbio a riguardo, ma servono anche giocatori pronti, forti e in grado di rinforzare la rosa di Allegri dal primo giorno. Per questo sono necessari colpi come Goretzka a centrocampo, oppure i Kean in attacco. Giocatori importanti che hanno esperienza in Europa o in Italia, pronti a fare la differenza anche nel Milan e che non hanno bisogno di tanto tempo per ambientarsi e capire il calcio di Allegri. La dirigenza rossonera deve pensare anche a questo.
