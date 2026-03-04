Il papà di Vlahovic, Milos, si è seduto al tavolo delle trattative con i bianconeri insieme all'agente (che, per 'Tuttosport', sarà una figura meno centrale rispetto agli scorsi anni nelle vicende intorno la procura di Vlahovic) e ad un intermediario che curerà gli interessi dell'affare in generale e non dei singoli. Nelle intenzioni della Juventus, comunque, Vlahovic - che in questa stagione tra premio fedeltà e bonus vari arriverà ad incassare 12 milioni di euro - non supererà le cifre garantite a Kenan Yıldız dopo l'ultimo rinnovo.
Ergo, il nuovo contratto di Vlahovic con la Juventus - se arriverà.- non arriverà ai 6 milioni di euro netti a stagione. Si proverà, nel caso, a lavorare per raggiungere quella cifra con i bonus. Per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, la conferma di Vlahovic è uno dei punti fermi per la stagione 2026-2027. Al serbo, l'allenatore toscano vorrebbe aggiungere anche un altro attaccante di qualità: uno tra l'ex Randal Kolo Muani e Donyell Malen, qualora la Roma non dovesse riscattarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA