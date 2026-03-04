Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Vlahovic, rinnovo con la Juventus? Si muove Spalletti e non soltanto: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN

Vlahovic, rinnovo con la Juventus? Si muove Spalletti e non soltanto: la situazione

Vlahovic, rinnovo con la Juventus? Si muove Spalletti e non soltanto: la situazione
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2002 della Juventus, va verso il rinnovo di contratto con i bianconeri: brutta notizia per il Milan, che era interessato a lui e che con il suo entourage aveva parlato a più riprese. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Un'operazione che era impensabile fino a qualche settimana fa, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus, sta diventando quasi incredibilmente realtà. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris si è messo nelle condizioni di poter recapitare al suo numero 9 l'offerta giusta per siglare un nuovo matrimonio. E prolungare, dunque, l'esperienza di Vlahovic in bianconero oltre il prossimo 30 giugno.

Juventus, Vlahovic verso il rinnovo. Milan 'beffato'?

—  

Una brutta notizia per il Milan che, come noto, era ed è interessato all'attaccante serbo, classe 2000. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha a più riprese parlato con Darko Ristic, procuratore del bomber ex Fiorentina e Partizan. Ma questo nuovo scenario - caldeggiato anche dal giocatore, molto legato alla 'Vecchia Signora' - rischia di cambiare le carte in tavola anche per il Diavolo. Costringendo il club meneghino a rivolgere altrove le proprie attenzioni.

LEGGI ANCHE

Il papà di Vlahovic, Milos, si è seduto al tavolo delle trattative con i bianconeri insieme all'agente (che, per 'Tuttosport', sarà una figura meno centrale rispetto agli scorsi anni nelle vicende intorno la procura di Vlahovic) e ad un intermediario che curerà gli interessi dell'affare in generale e non dei singoli. Nelle intenzioni della Juventus, comunque, Vlahovic - che in questa stagione tra premio fedeltà e bonus vari arriverà ad incassare 12 milioni di euro - non supererà le cifre garantite a Kenan Yıldız dopo l'ultimo rinnovo.

LEGGI ANCHE: Milan, dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto: cifre e dettagli >>>

Ergo, il nuovo contratto di Vlahovic con la Juventus - se arriverà.- non arriverà ai 6 milioni di euro netti a stagione. Si proverà, nel caso, a lavorare per raggiungere quella cifra con i bonus. Per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, la conferma di Vlahovic è uno dei punti fermi per la stagione 2026-2027. Al serbo, l'allenatore toscano vorrebbe aggiungere anche un altro attaccante di qualità: uno tra l'ex Randal Kolo Muani e Donyell Malen, qualora la Roma non dovesse riscattarlo.

Leggi anche
Milan, il colpo André si allontana: il Corinthians alza la posta e il giocatore ha fatto sapere...
Milan, dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto: cifre e dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA