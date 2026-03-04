Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2002 della Juventus, va verso il rinnovo di contratto con i bianconeri: brutta notizia per il Milan, che era interessato a lui e che con il suo entourage aveva parlato a più riprese. Le ultime news

Daniele Triolo Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 12:24)

Un'operazione che era impensabile fino a qualche settimana fa, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus, sta diventando quasi incredibilmente realtà. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris si è messo nelle condizioni di poter recapitare al suo numero 9 l'offerta giusta per siglare un nuovo matrimonio. E prolungare, dunque, l'esperienza di Vlahovic in bianconero oltre il prossimo 30 giugno.