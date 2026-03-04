Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, sempre più complicato prendere André. Ora le strade sono due

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, sempre più complicato prendere André. Ora le strade sono due

Calciomercato Milan, sempre più complicato prendere André. Ora le strade sono due
André, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians al Milan nella prossima sessione di calciomercato? Una trattativa che sembrava conclusa potrebbe non concretizzarsi per una serie di motivi. 'Tuttosport' fa il punto della situazione
Daniele Triolo Redattore 

Aumentano le difficoltà affinché André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, si trasferisca dal Corinthians al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il summit previsto ieri tra la dirigenza del club di San Paolo e gli agenti del giocatore, infatti, non c'è stato. La giunta direttiva del Corinthians ha confermato la sua posizione: non vuole vidimare i documenti pronti che avrebbero portato il numero 49 del 'Timão' alla corte di Massimiliano Allegri dal prossimo 1° luglio.

Calciomercato Milan, André rischia di saltare. La ricostruzione degli eventi

—  

Ma ripercorriamo le tappe della vicenda. Milan e Corinthians hanno trovato un accordo per il passaggio di André in rossonero in cambio di 15 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus per il 70% del cartellino del giocatore in possesso della società paulista. Il giocatore, in possesso dell'altro 30%, aveva già fatto sapere di voler rinunciare alla sua parte per favorire il trasferimento in Italia. A quel punto, rossoneri e brasiliani hanno iniziato a scambiarsi i documenti per finalizzare l'operazione: mancavano soltanto le firme del Presidente del Corinthians, Osmar Stábile.

LEGGI ANCHE

Il quale, però, su pressione dei tifosi e dell'allenatore Dorival Júnior, che avrebbe addirittura minacciato di lasciare la squadra in caso di cessione di André, ha fatto sapere di non voler firmare, in un clamoroso dietrofront dall'operazione da parte della società da lui presieduta. Per Stábile, il giocatore può sì andare al Milan, ma non meno di 22-24 milioni di euro e, soprattutto, a patto che il Diavolo lo lasci in dote al Corinthians fino al termine della stagione in corso in Brasile. Quindi fino al 31 dicembre 2026.

Si alza l'offerta o si va alla FIFA? Sullo sfondo, una terza via

—  

Ora: sebbene André abbia già raggiunto un accordo verbale con il Milan, per un contratto fino al 30 giugno 2031, non ha intenzione di forzare la propria cessione. Auspica che Milan e Corinthians trovino una soluzione che vada bene a tutti. Per 'Tuttosport', ora, le strade sono sostanzialmente due: o il Milan alza la propria offerta, decidendo così di fare un investimento molto importante su André e sottraendo budget al mercato estivo, oppure potrebbe attivare la procedura per andare davanti alla FIFA per un arbitrato che porterebbe, eventualmente, ad un risarcimento da parte del Corinthians nei confronti del Milan.

LEGGI ANCHE: Milan, dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto: cifre e dettagli >>>

La terza opzione, però, ovvero quella di un naufragio definitivo della trattativa, non è da scartare. Così come non dovrebbe sorprendere, se, alla fine, André fosse tolto dal mercato dal 'Timão'. Il suo acquisto, già per 17 milioni di euro bonus inclusi, rappresenterebbe una grossa scommessa in un periodo storico in cui il Diavolo, in rosa, avrebbe bisogno di maggiori certezze. Figurarsi pagarlo di più.

Leggi anche
Vlahovic, rinnovo con la Juventus? Si muove Spalletti e non soltanto: la situazione
Milan, dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto: cifre e dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA