Milan, i rossoneri toneranno in campo domani sera contro l'Udinese. Per il Diavolo servono i tre punti visto che il quinto posto della Juventus ora è a sei punti di distanza dopo il KO del Diavolo contro il Napoli. Nonostante sia in arrivo un altro turno di Serie A, questa mattina è il mercato a fare parlare: svolte in arrivo per Goretzka e Lewandowski. Il Milan fa sul serio per Alajbegovic. Zaniolo osservato speciale. Ecco le top news da Pianeta Milan del 10 aprile 2026.