Calciomercato Milan, Ibrahimovic spinge per Lewandowski: la convinzione

Il Milan continua a studiare i piani per il futuro del proprio attacco: se Camarda tornerà a disposizione del Lecce tra pochi giorni, il Diavolo starebbe continuando ad osservare Santiago Castro del Bologna. Ma il grande sogno potrebbe essere Robert Lewandowski in scadenza di contratto con il Barcellona. Al momento, il polacco non si è esposto sul suo futuro e tutte le strade restano aperte. Tra queste anche la Serie A e l'Italia con il Milan e la Juventus spesso accostati all'ex Bayern Monaco. Servirà, nel caso, trovare l'accordo economico: ricordiamo che Lewandowski percepisce 20 milioni di euro annui al Barcellona.
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Calciomercato, rapporto Zahavi-Tare chiave per Lewandowski. E occhio alla parola di Ibrahimovic
Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero ancora interessati al colpo Robert Lewandowski per rinforzare il proprio attacco. Le ultime novità da 'Tuttosport'
Come scrive il sito di 'Tuttosport', il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del classe 1988, con il suo agente Zahavi pronto a viaggiare in Italia, anche per capire la fattibilità di una possibile operazione in Serie A. Come ricorda il quotidiano, i rapporti tra l'agente di Lewandowski e Igli Tare sono ottimi, vista la recente operazione Nkunku. Il quotidiano svela un passaggio importante: non sarebbe da sottovalutare la voce di Ibrahimovic. Per l'ex attaccante del Milan, Lewandowski sarebbe l'uomo del definitivo rilancio del Diavolo.
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