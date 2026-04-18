Calciomercato Milan, Ibrahimovic spinge per Lewandowski: la convinzione

Il Milan continua a studiare i piani per il futuro del proprio attacco: se Camarda tornerà a disposizione del Lecce tra pochi giorni, il Diavolo starebbe continuando ad osservare Santiago Castro del Bologna. Ma il grande sogno potrebbe essere Robert Lewandowski in scadenza di contratto con il Barcellona. Al momento, il polacco non si è esposto sul suo futuro e tutte le strade restano aperte. Tra queste anche la Serie A e l'Italia con il Milan e la Juventus spesso accostati all'ex Bayern Monaco. Servirà, nel caso, trovare l'accordo economico: ricordiamo che Lewandowski percepisce 20 milioni di euro annui al Barcellona.