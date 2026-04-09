Il Milan dovrà andare alla ricerca di un difensore esperto per rinforzare il reparto arretrato di Allegri, ma nessuno vieta alla dirigenza rossonero di prendere anche un altro difensore, magari più futuribile. Queste caratteristiche potrebbe essere tutte rappresentate dal difensore del Lecce Tiago Gabriel. Classe 2004 sta facendo grande esperienza in Serie A con la squadra di Eusebio Di Francesco. In stagione ha totalizzato 31 partite nel nostro campionato giocando praticamente sempre da titolare e come leader assoluto del reparto del Lecce. La valutazione attuale potrebbe essere sui 15 milioni di euro e quindi rientrerebbe perfettamente nei parametri di RedBird: prendere calciatori che possano migliorare e fruttare in futuro. Discorso stipendio uguale: Tiago Gabriel guadagna meno di 200 mila euro netti a stagione ed è in scadenza nel 2027. Ecco perché potrebbe essere il colpo giusto al momento giusto per il Milan. In campo poi sta dimostrando di avere caratteristiche importanti: ottimo nell'uno contro uno, buona velocità e buon recupero in circostanze difficili. Vedremo se il Milan ci penserà davvero, anche sfruttando i buoni rapporti con il Lecce (vedasi l'operazione Camarda).