Milan, mancano ormai pochissime giornate al termine della stagione e si inizia a parlare sempre con più insistenza dei possibili colpi di calciomercato del Diavolo. Di nomi se ne stanno facendo tantissimi in praticamente tutti i ruoli. I rossoneri dovrebbero tornare a giocare la Champions League la prossima stagione e la dirigenza del Milan dovrà cercare di inserire giocatori importanti per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Perché quindi non iniziare a fare delle ipotesi su possibili colpi che potrebbe essere molto interessanti per il futuro del Diavolo.
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Milan, ecco perché Tiago Gabriel è un profilo perfetto per la difesa: costo, stipendio e …
Milan, occhio a Tiago Gabriel
Il Milan dovrà andare alla ricerca di un difensore esperto per rinforzare il reparto arretrato di Allegri, ma nessuno vieta alla dirigenza rossonero di prendere anche un altro difensore, magari più futuribile. Queste caratteristiche potrebbe essere tutte rappresentate dal difensore del Lecce Tiago Gabriel. Classe 2004 sta facendo grande esperienza in Serie A con la squadra di Eusebio Di Francesco. In stagione ha totalizzato 31 partite nel nostro campionato giocando praticamente sempre da titolare e come leader assoluto del reparto del Lecce. La valutazione attuale potrebbe essere sui 15 milioni di euro e quindi rientrerebbe perfettamente nei parametri di RedBird: prendere calciatori che possano migliorare e fruttare in futuro. Discorso stipendio uguale: Tiago Gabriel guadagna meno di 200 mila euro netti a stagione ed è in scadenza nel 2027. Ecco perché potrebbe essere il colpo giusto al momento giusto per il Milan. In campo poi sta dimostrando di avere caratteristiche importanti: ottimo nell'uno contro uno, buona velocità e buon recupero in circostanze difficili. Vedremo se il Milan ci penserà davvero, anche sfruttando i buoni rapporti con il Lecce (vedasi l'operazione Camarda).
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