Nico Jackson non è di certo una prima scelta del Bayern Monaco visto che Kompany può contare su un attacco davvero stellare: come prima punta c'è Harry Kane, sugli esterni giocatori del livello di Olise e Luis Diaz. E questo guardando solo i titolari, senza guardare le alternative in panchina. Jackson è arrivato in estate in Baviera in prestito molto oneroso dal Chelsea. Una mossa che già aveva sorpreso visto proprio i tanti giocatori già presenti in rosa al Bayern Monaco. Molto probabile che l'attaccante torni al Chelsea per ripartire subito, visto che non sarebbe nei piano futuri dei blues. In stagione Jackson ha segnato 7 gol tra Bundesliga e Champions League. Con il Chelsea sono 30 i gol in 81 presenze con i blues. Non proprio il bomber d'area di rigore che servirebbe al Diavolo. Certo per il Milan ci potrebbe essere un vantaggio: rispetto agli attaccanti accostati al Diavolo Jackson potrebbe essere l'unico giocatore a liberarsi con un prestito con diritto di riscatto, senza investire tanti soldi per il cartellino. Vedremo se il Milan ci penserà davvero o cercherà altri giocatori.