Calciomercato Milan, a poche giornate al termine della stagione (ormai ne mancano solamente sette) i rossoneri devono cercare di ripartire subito dopo la sconfitta contro il Napoli. Il Diavolo deve mantenere le distanze dal quinto posto per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League trovando anche la prima punta del futuro. Si stanno facendo tantissimi nomi già da molte settimane, tra questi ci potrebbe essere anche Nico Jackson, attaccante del Chelsea in prestito al Bayern Monaco.
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Jackson al Milan: potrebbe non essere il bomber adatto, ma c’è un grandissimo vantaggio
Milan, Jackson forse non è l'ideale, ma ...
Nico Jackson non è di certo una prima scelta del Bayern Monaco visto che Kompany può contare su un attacco davvero stellare: come prima punta c'è Harry Kane, sugli esterni giocatori del livello di Olise e Luis Diaz. E questo guardando solo i titolari, senza guardare le alternative in panchina. Jackson è arrivato in estate in Baviera in prestito molto oneroso dal Chelsea. Una mossa che già aveva sorpreso visto proprio i tanti giocatori già presenti in rosa al Bayern Monaco. Molto probabile che l'attaccante torni al Chelsea per ripartire subito, visto che non sarebbe nei piano futuri dei blues. In stagione Jackson ha segnato 7 gol tra Bundesliga e Champions League. Con il Chelsea sono 30 i gol in 81 presenze con i blues. Non proprio il bomber d'area di rigore che servirebbe al Diavolo. Certo per il Milan ci potrebbe essere un vantaggio: rispetto agli attaccanti accostati al Diavolo Jackson potrebbe essere l'unico giocatore a liberarsi con un prestito con diritto di riscatto, senza investire tanti soldi per il cartellino. Vedremo se il Milan ci penserà davvero o cercherà altri giocatori.
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