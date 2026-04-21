Duttilità ed esperienza, quello che potrebbe chiedere Allegri in vista della prossima edizione della Champions League. Si perché il classe 2000 ha già 16 presenze nella massima competizione europea. Il Milan potrebbe riuscire a strapparlo alla Juventus? Cambiaso non ha avuto un grandissimo anno con i bianconeri a livello di prestazioni, ma è comunque stato un titolare quasi fisso: 30 partite da titolare in Serie A e solo una presenza partendo dalla panchina. Ecco i suoi numeri: 3 gol e 3 assist in campionato, con un assist in Champions League. Sarebbe anche un colpo perfetto per le liste del Milan, visto che è italiano e i rossoneri hanno estremo bisogno di calciatori italiani in vista della prossima stagione. Per il Diavolo sarebbe comunque un investimento importante (potrebbe costare 30 milioni di euro), ma porterebbe un elemento quasi sicuro in una zona del campo in cui il Milan avrà bisogno di rinforzarsi. Stipendio? Circa 2,4 milioni di euro a stagione, quindi perfettamente in linea con i limiti e il tetto salariale rossonero. Cambiaso sa difendere, inserirsi, correre e servire gli attaccanti in avanti. Per tutti questi motivi potrebbe essere un colpo ideale per Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus.