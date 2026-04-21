Stones si libera a zero: opportunità per il Milan. Ha caratteristiche uniche

Stones è un difensore centrale che in stagione ha giocato davvero poco: solo 7 partite in Premier League e 4 in Champions League, diventando una scelta di emergenza per la difesa di Guardiola. Nel suo picco di forma, Stones era stato anche schierato davanti alla difesa dall'allenatore spagnolo, ma ora potrebbe essere molto utile in Serie A, vista la sua enorme esperienza e le sue qualità. Inoltre sarebbe un difensore unico nella rosa di Massimiliano Allegri: al momento nessun difensore rossonero ha le straordinarie capacità tecniche di Stones, in grado di essere un vero e proprio regista difensivo. Molto bravo nel gioco aereo e nell'anticipare gli attaccanti avversari. Bravo anche a gestire il pressing anche avversario. Tutte caratteristiche che mancano in questo momento alla difesa del Milan. Il punto resta lo stipendio: 8,4 milioni di euro netti a stagione. Cifra troppo elevata per il Milan. Se l'inglese vorrà sbarcare in Italia dovrà abbassare le sue pretese.