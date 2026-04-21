Continua la stagione del Milan con l'obiettivo Champions League sempre più vicino per la squadra rossonera. Aldilà di qualsiasi risultato delle altre squadre, alla formazione di Allegri mancano solo 7 punti da conquistare in 5 partite per avere la certezza matematica di un posto nella massima competizione europea nella prossima stagione. Se non ci saranno crolli, il Diavolo avrà bisogno di interventi mirati e anche importanti in praticamente ogni reparto. Per la difesa si continua a parlare di Mario Gila della Lazio e Tiago Gabriel del Lecce, ma occhio all'opportunità a parametro zero che potrebbe essere davvero importante per il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Parliamo di John Stones: il difensore del Manchester City, come raccontato dal giornalista Fabrizio Romano, lascerà i citizens al termine della stagione a scadenza di contratto.
CALCIOMERCATO MILAN
Stones si libera a zero: opportunità per il Milan. Ha caratteristiche uniche
Milan, Stones grande opportunità in difesa
Stones è un difensore centrale che in stagione ha giocato davvero poco: solo 7 partite in Premier League e 4 in Champions League, diventando una scelta di emergenza per la difesa di Guardiola. Nel suo picco di forma, Stones era stato anche schierato davanti alla difesa dall'allenatore spagnolo, ma ora potrebbe essere molto utile in Serie A, vista la sua enorme esperienza e le sue qualità. Inoltre sarebbe un difensore unico nella rosa di Massimiliano Allegri: al momento nessun difensore rossonero ha le straordinarie capacità tecniche di Stones, in grado di essere un vero e proprio regista difensivo. Molto bravo nel gioco aereo e nell'anticipare gli attaccanti avversari. Bravo anche a gestire il pressing anche avversario. Tutte caratteristiche che mancano in questo momento alla difesa del Milan. Il punto resta lo stipendio: 8,4 milioni di euro netti a stagione. Cifra troppo elevata per il Milan. Se l'inglese vorrà sbarcare in Italia dovrà abbassare le sue pretese.
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