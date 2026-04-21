PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, cosa fare con Leão? I social si dividono a metà: ecco le reazioni sulla possibile cessione

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, cosa fare con Leão? I social si dividono a metà: ecco le reazioni sulla possibile cessione

Milan, cosa fare con Leão? I social si dividono a metà: ecco le reazioni sulla possibile cessione
Cessione di Leão possibile? Il Milan avrebbe aperto a un possibile addio a circa 50 milioni di euro più bonus e i tifosi sui social si dividono. Ecco i commenti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul futuro di Rafael Leão al Milan. Il portoghese è stato decisivo contro il Verona con il suo assist per Rabiot, ma in stagione continua a fare fatica a trovare il fondo della rete e anche i tiri sono in calo (leggi qui la nostra approfondita analisi). Ieri sono uscite anche le possibili valutazioni del Milan: i rossoneri potrebbero cedere il portoghese per offerte da 50 milioni di euro più bonus con Leão che sarebbe stato proposto al Barcellona, squadra da molto tempo interessata al numero 10 rossonero.

Milan, tifosi divisi sul futuro di Leão

Leão è da sempre un calciatore che divide nei pareri, anche sui tifosi sui social e anche in questo caso è così. Tra tifosi del Milan che lo venderebbero e altri che lo vorrebbero trattenere con il Diavolo, ecco alcune reazioni prese direttamente dal social X.

LEGGI ANCHE

"All’estero fanno a gara a chi è più eccitato per l’occasione di prendere Rafa. Nel frattempo i tifosi della squadra in cui gioca stanno stappano champagne", questo il primo commento contro l'eventuale cessione di Leão.

"Fuori ruolo e con la pubalgia, 45 milioni", questo un altro commento contro, palesemente ironico rispetto alle possibili richieste della dirigenza del Milan. Se da un lato c'è chi vorrebbe continuare con Rafael Leão al Milan, c'è anche chi vorrebbe voltare pagina e vendere il portoghese.

"Il giorno che Leao va via dal Milan ne stappo una buona. Cinque anni di Milan e l'unico periodo da top player sono state le ultime 6-7 partite consecutive dell'anno scudetto. Il resto sempre discontinuo sino ad arrivare alle ultime due stagioni dove ha fatto cagare". Parere abbastanza diretto, mentre c'è chi analizza la possibile scelta sotto il punto di vista tattico.

"Comunque la questione è molto semplice su Leao. Punta nel 3-5-2 non può giocare e come abbiamo visto ampiamente è l’unico modulo che ci dà garanzie difensive. Quindi o prendiamo 2 centrali con i controcazzi e giochiamo 4 dietro, oppure Leao va salutato". Vedremo quale decisione prenderà il Milan e anche come finirà la stagione Leão, tra le ultime partite di Serie A e il Mondiale con il Portogallo.

Leggi anche
Calciomercato Milan, sirene arabe per Rabiot: maxi proposta in arrivo dalla Saudi Pro League
Cambiaso al Milan: per Allegri sarebbe il colpo perfetto per le fasce. Numeri, stipendio e costo

© RIPRODUZIONE RISERVATA