"All’estero fanno a gara a chi è più eccitato per l’occasione di prendere Rafa. Nel frattempo i tifosi della squadra in cui gioca stanno stappano champagne", questo il primo commento contro l'eventuale cessione di Leão.

"Il giorno che Leao va via dal Milan ne stappo una buona. Cinque anni di Milan e l'unico periodo da top player sono state le ultime 6-7 partite consecutive dell'anno scudetto. Il resto sempre discontinuo sino ad arrivare alle ultime due stagioni dove ha fatto cagare". Parere abbastanza diretto, mentre c'è chi analizza la possibile scelta sotto il punto di vista tattico.

"Comunque la questione è molto semplice su Leao. Punta nel 3-5-2 non può giocare e come abbiamo visto ampiamente è l’unico modulo che ci dà garanzie difensive. Quindi o prendiamo 2 centrali con i controcazzi e giochiamo 4 dietro, oppure Leao va salutato". Vedremo quale decisione prenderà il Milan e anche come finirà la stagione Leão, tra le ultime partite di Serie A e il Mondiale con il Portogallo.