Notizie positive per quanto riguarda il calciomercato del Milan: Leon Goretzka si starebbe avvicinando alla firma con i rossoneri (leggi qui gli ultimi aggiornamenti). A livello tattico e come potrebbe migliorare il Diavolo con il tedesco, non ci sono dubbi (qui il nostro lungo e studiato approfondimento), i pensieri restano sulla possibile scelta economica da parte del Milan. Sappiamo bene come RedBird sia molto attenta al suo bilancio e inserire un parametro zero non è mai una cosa scontata, specialmente se si tratta di un calciatore forte e ambito come Goretzka.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Goretzka un problema per il bilancio? Tutt’altro: ecco perché può essere una risorsa
Milan, Goretzka ti pesa a bilancio?
Se le notizie di mercato si rivelassero vere, il Milan avrebbe offerto al tedesco un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma. Insomma, un costo per nulla irrisorio, senza contare poi i possibili soldi richiesti dall'agente del centrocampista del Bayern Monaco. Lo stipendio di Goretzka potrebbe pesare circa 10 milioni di euro lordi a stagione per il Diavolo, un peso corposo visto il tetto dei rossoneri. E allora come fare? La risposta potrebbe essere molto semplice, cedere Fofana o Loftus-Cheek (o entrambi in base alle offerte). Il francese potrebbe portare al Milan circa 30-35 milioni di euro, mentre per l'inglese ci potrebbero essere offerte sui 15-20 milioni di euro. Considerando anche i relativi risparmi sugli stipendi (Loftus-Cheek guadagna 4 milioni di euro a stagione, Fofana 3 milioni di euro a stagione), il Milan rientrerebbe alla grande dall'operazione Goretzka, anche a livello di bilancio. Inoltre, potrebbe avere un ulteriore tesoretto per rinforzare altri ruoli, considerando che a centrocampo avresti Ricci, Jashari e magari Comotto di ritorno dal prestito per completare il reparto dalla panchina. Con Goretzka, il Diavolo farebbe un salto di qualità importante a centrocampo e, con questa strategia, potrebbe anche 'aiutare' la dirigenza rossonera a chiudere altri colpi di mercato molto importanti per la rosa di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA