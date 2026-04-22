Il Milan spinge per arrivare all'accordo finale con Leon Goretzka: quale impatto avrebbe a bilancio? Può essere una risorsa per il mercato. Ecco come e perché

Notizie positive per quanto riguarda il calciomercato del Milan: Leon Goretzka si starebbe avvicinando alla firma con i rossoneri (leggi qui gli ultimi aggiornamenti). A livello tattico e come potrebbe migliorare il Diavolo con il tedesco, non ci sono dubbi (qui il nostro lungo e studiato approfondimento), i pensieri restano sulla possibile scelta economica da parte del Milan. Sappiamo bene come RedBird sia molto attenta al suo bilancio e inserire un parametro zero non è mai una cosa scontata, specialmente se si tratta di un calciatore forte e ambito come Goretzka.