Bartesaghi valore già importante per il Milan: la top 100

Non una sorpresa per come sta andando il calcio italiano negli ultimi anni. In testa a questa classifica ci sono Kenan Yildiz della Juventus con un valore di 133,5 milioni di euro. Secondo l'attaccante dell'Inter Pio Esposito con un valore di 94,7 milioni di euro. Terzo nel campionato Santiago Castro attaccante del Bologna che piacerebbe al Milan. Valore? 63,6 milioni di euro. In questa particolare classifica il primo calciatore del Milan è Davide Bartesaghi valutato 42,8 milioni di euro. Più indietro Francesco Camarda valutato ad oggi 21 milioni di euro.
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