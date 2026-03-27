Bartesaghi valore già importante per il Milan: la top 100

CIES ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo. Presente Bartesaghi

Il momento del calcio italiano viene ancora una volta sottolineato. Stavolta ci pensa il CIES Football Observatory che ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. In questa classifica presenti giocatori dei top club italiani ovvero Milan, Juventus e Inter che quindi restano fuori dalla top 10 dei club più potenti al mondo.