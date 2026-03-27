Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Bartesaghi tra gli under 23 più costosi al Mondo. Ecco quanto vale Camarda

ULTIME MILAN NEWS

Bartesaghi tra gli under 23 più costosi al Mondo. Ecco quanto vale Camarda

Bartesaghi valore già importante per il Milan: la top 100
CIES ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo. Presente Bartesaghi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il momento del calcio italiano viene ancora una volta sottolineato. Stavolta ci pensa il CIES Football Observatory che ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. In questa classifica presenti giocatori dei top club italiani ovvero Milan, Juventus e Inter che quindi restano fuori dalla top 10 dei club più potenti al mondo.

LEGGI ANCHE: Milan, il gol di Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto>>>

LEGGI ANCHE

Non una sorpresa per come sta andando il calcio italiano negli ultimi anni. In testa a questa classifica ci sono Kenan Yildiz della Juventus con un valore di 133,5 milioni di euro. Secondo l'attaccante dell'Inter Pio Esposito con un valore di 94,7 milioni di euro. Terzo nel campionato Santiago Castro attaccante del Bologna che piacerebbe al Milan. Valore? 63,6 milioni di euro. In questa particolare classifica il primo calciatore del Milan è Davide Bartesaghi valutato 42,8 milioni di euro. Più indietro Francesco Camarda valutato ad oggi 21 milioni di euro.

Leggi anche
Castro l’attaccante del futuro? Lo stipendio fa sorridere il Milan. Costo e numeri
Comotto crescita esponenziale nel 2026: non solo in campo, in salita anche il valore

© RIPRODUZIONE RISERVATA