Milan, davvero vuoi Fagioli o Kovačić? A quel punto cedi Jashari

Il punto di questo articolo però, riguarda le voci recenti su altri due possibili obiettivi per il centrocampo del Milan, ovvero Fagioli della Fiorentina e Kovačić del Manchester City. Due giocatori sicuramente interessanti per molti motivi: l'italiano è in netta crescita con la viola ed è un profilo talentuoso, già allenato da Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus. Il croato ha grande esperienza (anche in Italia con l'Inter) e potrebbe costare relativamente poco, visto il suo contratto in scadenza nel 2027. Ma il problema è il ruolo: entrambi sono mediani centrali di un centrocampo a tre (quello proposto da Allegri) e il Milan ha già Modrić nei suoi ranghi, con la speranza che possa restare anche per la prossima stagione. Direte voi, sarebbero utili come alternative allora. E no, perché il Milan ha investito tantissimo lo scorso anno per Ardon Jashari, che Allegri vede come mediano nel suo centrocampo. L'ex centrocampista del Bruges ha giocato molto poco in questa stagione (qui la nostra approfondita analisi) e prenderli un altro giocatore oltre l'ex Real Madrid davanti a lui, sarebbe come mettere una pietra tombale sul suo presente e futuro al Milan. A quel punto (e siamo provocatori) converrebbe davvero venderlo e cederlo subito.