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Milan in pressing per Gila: aggiornamenti con l’agente e nuova difesa a tre per Allegri

Mario Gila difensore SS Lazio obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Mario Gila, classe 2000, difensore centrale spagnolo della Lazio, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. È lui il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto arretrato della squadra di mister Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan non molla la presa su Mario Gila della Lazio: è lui, il difensore centrale spagnolo classe 2000, il grande obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto nella sessione estiva di calciomercato. E, a tal proposito, ci sono stati passi avanti nell'operazione con l'entourage del numero 34 biancoceleste.

Il Milan, per il 'CorSport', attende la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League per dare vita ad una serie di operazioni in entrata e, tra i primi affari in ballo, c'è proprio l'affare Gila. L'ex Real Madrid è gradito al tecnico Massimiliano Allegri: dopo quattro anni nella Capitale e nel campionato italiano, ha la giusta esperienza per entrare a far parte della rosa rossonera.

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Fu proprio Igli Tare, oggi direttore sportivo del Milan, a portare Gila alla Lazio, nell'estate 2022, quando era DS del club presieduto da Claudio Lotito e ora vorrebbe ricongiungersi con lui a Milano. Le due società, ha sottolineato il quotidiano romano, devono ancora definire l'operazione in termini economici: si ragiona sui 20 milioni di euro più bonus.

Motivo? Gila andrà in scadenza di contratto con la Lazio tra un anno, il 30 giugno 2027 e non rinnoverà. In rossonero, il centrale iberico potrebbe prendere il posto di Fikayo Tomori come braccetto destro nel 3-5-2 di Allegri, titolare dunque al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Qualora Allegri, invece, tornasse alla difesa a quattro, si giocherebbe il posto con tutti per due maglie.

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