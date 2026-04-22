Calciomercato Milan, 20 milioni per Gila: è gradito ad Allegri—
Fu proprio Igli Tare, oggi direttore sportivo del Milan, a portare Gila alla Lazio, nell'estate 2022, quando era DS del club presieduto da Claudio Lotito e ora vorrebbe ricongiungersi con lui a Milano. Le due società, ha sottolineato il quotidiano romano, devono ancora definire l'operazione in termini economici: si ragiona sui 20 milioni di euro più bonus.
Motivo? Gila andrà in scadenza di contratto con la Lazio tra un anno, il 30 giugno 2027 e non rinnoverà. In rossonero, il centrale iberico potrebbe prendere il posto di Fikayo Tomori come braccetto destro nel 3-5-2 di Allegri, titolare dunque al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Qualora Allegri, invece, tornasse alla difesa a quattro, si giocherebbe il posto con tutti per due maglie.
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