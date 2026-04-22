Mario Gila, classe 2000, difensore centrale spagnolo della Lazio, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. È lui il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto arretrato della squadra di mister Massimiliano Allegri

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan non molla la presa su Mario Gila della Lazio : è lui, il difensore centrale spagnolo classe 2000 , il grande obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto nella sessione estiva di calciomercato . E, a tal proposito, ci sono stati passi avanti nell'operazione con l'entourage del numero 34 biancoceleste.

Il Milan, per il 'CorSport', attende la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League per dare vita ad una serie di operazioni in entrata e, tra i primi affari in ballo, c'è proprio l'affare Gila. L'ex Real Madrid è gradito al tecnico Massimiliano Allegri: dopo quattro anni nella Capitale e nel campionato italiano, ha la giusta esperienza per entrare a far parte della rosa rossonera.