Calciomercato, Milan e Juventus su Lewandowski: bianconeri al summit con l'agente — Lewandowski ha estimatori ovunque: non gli mancano le offerte dalla Saudi Pro League araba (anche se lui, già in passato, ha scartato più volte questa soluzione) e i Chicago Fire, franchigia della Major League Soccer statunitense, sarebbero pronti a fare ponti d'oro per averlo (si parla di un contratto da 20 milioni di dollari all'anno fino al 31 dicembre 2028).

Al momento, però, ha sottolineato il quotidiano torinese, la priorità di Lewandowski sarebbe quella di restare in Europa. Possibilmente in un club di primo piano. In Serie A lo cercano la Juventus e il Milan. I bianconeri, nei prossimi giorni, vedranno gli agenti dell'attaccante polacco e gli offriranno un contratto annuale da 6 milioni di euro netti più bonus.

Rossoneri indietro perché all'interno del club c'è meno convinzione — Se basteranno, lo vedremo. Per 'Tuttosport', ad ogni modo, la Juventus ha sorpassato il Milan (da tempo sulle tracce del giocatore) nella corsa a Lewandowski perché all'interno del club rossonero ci sarebbe meno convinzione a puntare su di lui (forse per motivi legati all'età, forse per motivi legati ai parametri economici) rispetto a quella palesata dalla 'Vecchia Signora'.

Lewandowski, dovunque vada, sarà una garanzia assoluta in area di rigore. Dopo i 103 gol e 42 assist in 187 partite con il Borussia Dortmund e i 344 gol e 73 assist in 375 partite con il Bayern Monaco, finora, con il Barcellona, ha segnato 118 gol (17 quest'anno) e fornito 23 assist in 187 partite. A questo score, vanno aggiunti gli 89 gol in 165 gare con la Polonia. Una macchina.