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Calciomercato, sorpasso della Juventus al Milan per Lewandowski: il motivo è semplice

Robert Lewandowski attaccante Barcellona obiettivo del Milan e della Juventus per il calciomercato estivo 2026
Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988 che dovrebbe svincolarsi dal Barcellona, è un obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus. Oggi, però, sembra essere un po' più vicino ai bianconeri: la ricostruzione di 'Tuttosport'
Daniele Triolo Redattore 

Uno dei nomi destinati ad infiammare ulteriormente la calda sessione estiva di calciomercato è quello di Robert Lewandowski, classe 1988, centravanti polacco ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che, come noto, è in scadenza di contratto con il Barcellona. Quale futuro per il bomber?

Il Barça, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, gli ha offerto un rinnovo di contratto per un anno, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2027, ma con stipendio dimezzato. Condizioni, queste, che convincono poco sia il giocatore sia il suo entourage. Motivo per cui l'agente Pini Zahavi ha iniziato a guardarsi intorno.

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Lewandowski ha estimatori ovunque: non gli mancano le offerte dalla Saudi Pro League araba (anche se lui, già in passato, ha scartato più volte questa soluzione) e i Chicago Fire, franchigia della Major League Soccer statunitense, sarebbero pronti a fare ponti d'oro per averlo (si parla di un contratto da 20 milioni di dollari all'anno fino al 31 dicembre 2028).

Al momento, però, ha sottolineato il quotidiano torinese, la priorità di Lewandowski sarebbe quella di restare in Europa. Possibilmente in un club di primo piano. In Serie A lo cercano la Juventus e il Milan. I bianconeri, nei prossimi giorni, vedranno gli agenti dell'attaccante polacco e gli offriranno un contratto annuale da 6 milioni di euro netti più bonus.

Rossoneri indietro perché all'interno del club c'è meno convinzione

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Se basteranno, lo vedremo. Per 'Tuttosport', ad ogni modo, la Juventus ha sorpassato il Milan (da tempo sulle tracce del giocatore) nella corsa a Lewandowski perché all'interno del club rossonero ci sarebbe meno convinzione a puntare su di lui (forse per motivi legati all'età, forse per motivi legati ai parametri economici) rispetto a quella palesata dalla 'Vecchia Signora'.

Lewandowski, dovunque vada, sarà una garanzia assoluta in area di rigore. Dopo i 103 gol e 42 assist in 187 partite con il Borussia Dortmund e i 344 gol e 73 assist in 375 partite con il Bayern Monaco, finora, con il Barcellona, ha segnato 118 gol (17 quest'anno) e fornito 23 assist in 187 partite. A questo score, vanno aggiunti gli 89 gol in 165 gare con la Polonia. Una macchina.

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