"Il contratto di Goretzka scade a giugno. A gennaio è stato molto vicino all'Atletico Madrid, tant'è che il direttore sportivo dei 'Colchoneros' era volato in Baviera per provare a tornare in aereo con il centrocampista tedesco, ma non ci è riuscito. Il Bayern non voleva privarsi di lui a metà stagione e il giocatore ci teneva a chiudere la stagione a Monaco. Sceglierà il suo futuro tra fine aprile e inizio maggio: siamo nel momento clou. Ci sono diversi club italiani che stanno trattando con il suo entourage, tra cui Milan e Juventus. Il discorso è simile per entrambi i club. Bisogna capire se i numeri possano quadrare tra commissioni e bonus alla firma. Goretzka sta cercando un progetto importante in cui si giochi la Champions. Occhio anche ad alcune squadre all'estero. Determinante capire la volontà del calciatore, poiché si tratta di una scelta anche familiare oltre che calcistica".