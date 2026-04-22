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Calciomercato, Moretto: “Milan e Juventus continuano a trattare con l’entourage di Goretzka”

Leon Goretzka, obiettivo di calciomercato del Milan
Calciomercato, il Milan insiste per Leon Goretzka del Bayern Monaco: gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto sullo stato della trattativa
Redazione PM

Il nome di Leon Goretzka è in cima alla lista del Milan per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il centrocampista tedesco classe 1995 ha appena festeggiato la Bundesliga con il Bayern Monaco, ma, come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, lascerà la Baviera al termine della stagione. Allegri ne apprezza le caratteristiche e lo reputa il giocatore ideale da affiancare a Rabiote Modric, per confermarsi in campionato e affrontare al meglio la Champions League.

Calciomercato Milan, aggiornamenti da Moretto su Goretzka

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A confermare le voci sui contatti in corso tra il Milan e l'entourage di Goretzka è stato Matteo Moretto. L'esperto di calciomercato ha fatto il punto sullo stato della trattativa, sottolineando anche quali siano le principali rivali del club rossonero nella corsa al centrocampista del Bayern Monaco. Di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

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"Il contratto di Goretzka scade a giugno. A gennaio è stato molto vicino all'Atletico Madrid, tant'è che il direttore sportivo dei 'Colchoneros' era volato in Baviera per provare a tornare in aereo con il centrocampista tedesco, ma non ci è riuscito. Il Bayern non voleva privarsi di lui a metà stagione e il giocatore ci teneva a chiudere la stagione a Monaco. Sceglierà il suo futuro tra fine aprile e inizio maggio: siamo nel momento clou. Ci sono diversi club italiani che stanno trattando con il suo entourage, tra cui Milan e Juventus. Il discorso è simile per entrambi i club. Bisogna capire se i numeri possano quadrare tra commissioni e bonus alla firma. Goretzka sta cercando un progetto importante in cui si giochi la Champions. Occhio anche ad alcune squadre all'estero. Determinante capire la volontà del calciatore, poiché si tratta di una scelta anche familiare oltre che calcistica".

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