Nkunku, legato al Milan da un contratto fino al 2030, ha fin qui deluso le aspettative. Appena 5 reti in campionato, rendimento altalenante e alcune incomprensioni tattiche hanno alimentato dubbi sul suo ruolo nel progetto tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore non percepisce fiducia da parte della dirigenza.
In vendita: la richiesta del Milan—
L’orientamento attuale sembra quello di valutare eventuali offerte. Il Milan non intende svendere l’investimento e, nel colloquio con Zahavi, Tare chiarirà che serviranno proposte superiori ai 30 milioni di euro per aprire a una cessione dopo una sola stagione. Il futuro di Nkunku è ancora da scrivere, ma l'incontro previsto durante Milan-Juventus potrebbe indirizzare in modo decisivo le strategie rossonere.
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