Non sarà soltanto il campo a catalizzare l’attenzione in vista di Milan-Juventus. La sfida di domenica a San Siro farà da cornice a una settimana cruciale anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', sugli spalti è atteso Pini Zahavi, potente agente israeliano pronto a incontrare Igli Tare, direttore sportivo rossonero e Comolli, amministratore delegato del club bianconero. Sul tavolo non ci sarà solo una suggestione di altissimo profilo come Robert Lewandowski, ma soprattutto il futuro di Christopher Nkunku.