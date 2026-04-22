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Calciomercato Milan, valutazioni in corso sul futuro di Nkunku: cessione o altra possibilità?

Cristopher Nkunku, attaccante Milan
Calciomercato Milan, il prossimo weekend potrebbe essere decisivo per conoscere il futuro di Nkunku: previsto un incontro tra Igli Tare e l'agente del giocatore
Redazione PM

Non sarà soltanto il campo a catalizzare l’attenzione in vista di Milan-Juventus. La sfida di domenica a San Siro farà da cornice a una settimana cruciale anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', sugli spalti è atteso Pini Zahavi, potente agente israeliano pronto a incontrare Igli Tare, direttore sportivo rossonero e Comolli, amministratore delegato del club bianconero. Sul tavolo non ci sarà solo una suggestione di altissimo profilo come Robert Lewandowski, ma soprattutto il futuro di Christopher Nkunku.

Calciomercato Milan, summit a San Siro per Nkunku

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Se Lewandowski rappresenta un’ipotesi affascinante ma complessa (il polacco, in scadenza con il Barcelona, percepisce circa 15 milioni di euro a stagione, cifra fuori dai parametri salariali rossoneri), il focus principale sarà l’attaccante francese classe 1997 arrivato la scorsa estate dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus.

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Nkunku, legato al Milan da un contratto fino al 2030, ha fin qui deluso le aspettative. Appena 5 reti in campionato, rendimento altalenante e alcune incomprensioni tattiche hanno alimentato dubbi sul suo ruolo nel progetto tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore non percepisce fiducia da parte della dirigenza.

In vendita: la richiesta del Milan

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L’orientamento attuale sembra quello di valutare eventuali offerte. Il Milan non intende svendere l’investimento e, nel colloquio con Zahavi, Tare chiarirà che serviranno proposte superiori ai 30 milioni di euro per aprire a una cessione dopo una sola stagione. Il futuro di Nkunku è ancora da scrivere, ma l'incontro previsto durante Milan-Juventus potrebbe indirizzare in modo decisivo le strategie rossonere.

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