Manca ormai davvero poco al termine del campionato, e il Milan deve assolutamente centrare l'obiettivo che si era prefissato ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League. Dopo le sconfitte contro Napoli e Udinese, il Milan è ritornato in campo conquistando nuovamente i 3 punti: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno battuto il Verona di Sammarco grazie al gol di Rabiot. Ora, il tutto, dovrà essere confermato domenica sera contro la Juventus di Spalletti, un vero e proprio spareggio per la Champions League. In caso di ritorno nell'Europa che conta, il Milan non vuole farsi trovare impreparato.