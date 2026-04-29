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Calciomercato Milan, “contatti con l’entourage di Jackson”: la richiesta shock del Chelsea

Nicolas Jackson, attaccante Chelsea, è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, tornerà al Chelsea dopo la stagione trascorsa prestito al Bayern Monaco: può finire al Milan nel calciomercato estivo? Ecco la situazione secondo quanto raccolto da 'TuttoMercatoWeb'
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan segue Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, sin dalla stagione 2022-2023, quando si impose in Spagna con la maglia del Villarreal (13 gol e 5 assist in 38 partite con il 'Sottomarino Giallo' tra campionato e coppe, nazionali ed europee): provò persino a prenderlo, nel calciomercato estivo 2023, ma il Chelsea fu più veloce.

E, soprattutto, più ricco. L'offerta del Milan, all'epoca, non sarebbe andata oltre i 20-25 milioni di euro, mentre i 'Blues', alla fine, strapparono il calciatore ai valenciani versando nelle loro casse ben 37 milioni di euro. A Londra, Jackson - sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2033 - non è andato male (81 partite, 30 gol e 12 assist al suo attivo) ma non è mai riuscito ad imporsi da titolare fisso.

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Motivo per cui, la scorsa estate, il club londinese lo ha ceduto in prestito al Bayern Monaco: un prestito molto oneroso (16,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 65. Il Bayern, nonostante la buona stagione del giocatore vice di Harry Kane in Baviera (10 gol e 4 assist in 30 partite, ma per soli 1.152', quindi alla media di un gol ogni 115' di gioco), ha deciso di non esercitare la clausola di acquisto a titolo definitivo.

Jackson, pertanto, tornerà a Londra, ma non per restarci. Può riaccendersi un'ipotesi Milan per lui? Secondo 'TuttoMercatoWeb', il Milan, nelle scorse settimane, ha avuto contatti con il suo entourage per capire i margini di manovra sul giocatore. I rossoneri - secondo quanto si apprende - punterebbero però a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Opzione, questa, sgradita al Chelsea che, per privarsi di Jackson, chiede invece intorno ai 60 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.

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Jackson è, da anni, il pallino di Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan. In ogni finestra di mercato che si rispetti, il suo nome torna a far capolino al quarto piano di 'Casa Milan' come possibile rinforzo in attacco per il Diavolo. Mai come in questa stagione, però, il Milan non può permettersi di sbagliare la scelta del suo bomber. Investire tanti soldi per un giocatore come Jackson, probabilmente, sarebbe fuori luogo. È un centravanti atipico, più simile a Rafael Leão e Christopher Nkunku nel modo di giocare che ad un panzer d'area di rigore. Arrivasse in coppia, per esempio, con un Dušan Vlahović o con un Robert Lewandowski, magari con la formula del prestito, andrebbe sì ad arricchire l'attacco, che a quel punto sarebbe ben assortito. In ogni altro modo, sarebbe preferibile cercare un'altra soluzione.

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