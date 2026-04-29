Calciomercato Milan, Allegri vede in Fagioli il possibile erede di Modrić — Allegri ha lanciato il giocatore alla Juventus, lo ha allenato per due stagioni (2022-2024) e immagina che possa raccogliere l'eredità di Modric in rossonero. Per l'allenatore livornese, Fagioli rappresenta da anni uno dei migliori talenti del calcio italiano ed è convinto che sarebbe l'elemento perfetto da piazzare davanti alla difesa nel suo Milan. Fagioli è reduce da una fantastica stagione - a livello personale - con la maglia della Fiorentina ed è proprio il club viola il principale ostacolo ai negoziati. Il neo-dirigente Fabio Paratici, infatti, non vuole venderlo.

Anzi, vorrebbe ripartire da lui per costruire una Fiorentina ancora più forte nella prossima stagione. Operazione, quindi, Fagioli-Milan molto complicata, ma le vie del calciomercato sono infinite. I rossoneri hanno, ad ogni modo, due alternative sul taccuino: una porta a Ismaël Koné, classe 2002, canadese del Sassuolo e l'altra Sven Mijnans, classe 2000, olandese dell'AZ Alkmaar. Giocatori che, più o meno, potrebbero costare come Fagioli, ma con maggiori possibilità di una partenza in estate.

La nostra analisi: difficile che la Fiorentina venda il suo gioiello. Ma occhio a Dodô-Milan! — L'ammirazione di Allegri per Fagioli è cosa nota: il giocatore piacentino ha spiccato il volo proprio con l'attuale tecnico del Milan a Torino e questo di certo non lo ha dimenticato. Fagioli - ne siamo sicuri - vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano, ma, al contempo, il numero 44 della Fiorentina non spingerà per l'addio ai viola. Il club gigliato, infatti, ha creduto in lui nell'immediato post-squalifica per scommesse, provvedendo al suo rilancio.

Fagioli, che al Milan potrebbe costare tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe disimpegnarsi in due ruoli in rossonero: da regista, al posto di Modrić, come negli auspici di Allegri; oppure da mezzala. Con la Fiorentina, in questa stagione, per esempio si alterna nei due ruoli con Rolando Mandragora. Che possa fare il salto di qualità trasferendosi nella Milano rossonera? Operazione poco probabile ora, ma restiamo attenti. Anche perché sull'asse Milano-Firenze potrebbe muoversi invece qualcosa sul fronte Dodô.