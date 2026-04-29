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Calciomercato, Roma e Milan sulle tracce di Alajbegovic: ecco chi è in vantaggio al momento

Kerim Alajbegovic, attaccante Bayer Leverkusen, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco classe 2007, piace sia alla Roma sia al Milan per il calciomercato estivo. Lo scenario attuale secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e la nostra riflessione sulla situazione
Daniele Triolo Redattore 

Dopo una stagione pazzesca in Austria, nella fila del RB Salisburgo (12 gol e 4 assist in 41 partite tra campionato, coppe nazionali, Europa League e preliminari di Champions League), il Bayer Leverkusen - qualche settimana fa - ha esercitato il diritto di riacquisto che vantava sul cartellino di Kerim Alajbegovic.

L'esterno offensivo bosniaco, classe 2007, è così tornato al 'Werkself' per soli 8 milioni di euro. A quanto pare, però, il ragazzo - che ha fatto ammattire l'Italia nella finale playoff per i Mondiali a Zenica - non rimarrà a giocare in Germania: nel suo futuro sembra esserci la Serie A. Già, ma in quale club?

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Recentemente si è parlato molto di Inter e Napoli. Ma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ci sarebbero anche e soprattutto Roma e Milan sulle tracce del giocatore. In casa rossonera, Alajbegovic è visto dall'allenatore Massimiliano Allegri come il sostituto di Christopher Nkunku una volta che l'attaccante francese sarà ceduto per 30 milioni di euro in estate.

L'unico 'problema', per il Diavolo, è che la Roma si è mossa in anticipo su Alajbegovic. Il padre del giocatore è già stato ospite a Trigoria, accompagnato dal connazionale - ex giallorosso - Miralem Pjanic, che fa da intermediario per il trasferimento. Il club capitolino si aspetta una risposta da Alajbegovic entro fine maggio. Vorrebbe, infatti, prenderlo prima dei Mondiali e prima, dunque, che il prezzo salga. Valore di mercato, 25-30 milioni di euro.

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C'è un particolare da evidenziare: la Roma, è vero, ha agito con tempestività su Alajbegovic, sprintando in Italia su tutte le altre concorrenti interessate, Milan incluso. Ma in casa giallorossa c'è in atto una rivoluzione. Epurato Claudio Ranieri, è in uscita anche il direttore sportivo Frederic Massara. Questa situazione di stallo, dal punto di vista societario, potrebbe 'freddare' un po' l'operazione e consentire al Milan di ritornare in gioco per il giocatore bosniaco. Nel 3-5-2 di Allegri non avrebbe spazio; discorso diverso, invece, se il tecnico livornese passasse al 4-3-3 o al 4-2-3-1. In quei sistemi di gioco lì, il ragazzo sarebbe libero di sprigionare tutto il suo talento sulla fascia sinistra.

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