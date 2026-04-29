Calciomercato Milan, la Roma è avanti per Alajbegovic. Ecco perché — Recentemente si è parlato molto di Inter e Napoli. Ma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ci sarebbero anche e soprattutto Roma e Milan sulle tracce del giocatore. In casa rossonera, Alajbegovic è visto dall'allenatore Massimiliano Allegri come il sostituto di Christopher Nkunku una volta che l'attaccante francese sarà ceduto per 30 milioni di euro in estate.

L'unico 'problema', per il Diavolo, è che la Roma si è mossa in anticipo su Alajbegovic. Il padre del giocatore è già stato ospite a Trigoria, accompagnato dal connazionale - ex giallorosso - Miralem Pjanic, che fa da intermediario per il trasferimento. Il club capitolino si aspetta una risposta da Alajbegovic entro fine maggio. Vorrebbe, infatti, prenderlo prima dei Mondiali e prima, dunque, che il prezzo salga. Valore di mercato, 25-30 milioni di euro.

La nostra analisi: occhio alla situazione nella Capitale. Il Milan può tornare in gioco se ... — C'è un particolare da evidenziare: la Roma, è vero, ha agito con tempestività su Alajbegovic, sprintando in Italia su tutte le altre concorrenti interessate, Milan incluso. Ma in casa giallorossa c'è in atto una rivoluzione. Epurato Claudio Ranieri, è in uscita anche il direttore sportivo Frederic Massara. Questa situazione di stallo, dal punto di vista societario, potrebbe 'freddare' un po' l'operazione e consentire al Milan di ritornare in gioco per il giocatore bosniaco. Nel 3-5-2 di Allegri non avrebbe spazio; discorso diverso, invece, se il tecnico livornese passasse al 4-3-3 o al 4-2-3-1. In quei sistemi di gioco lì, il ragazzo sarebbe libero di sprigionare tutto il suo talento sulla fascia sinistra.