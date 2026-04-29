Goretzka ha giocato anche nello storico PSG-Bayern Monaco 5-4 (semifinale di Champions League con più gol nella storia). Abbiamo analizzato con grande perizia la partita del centrocampista tedesco, grazie all'aiuto di 'Opta'e 'Sofascore' per Pianeta Milan. Ecco cosa abbiamo scoperto dopo l'analisi. 11 minuti in campo per Goretzka con tre tocchi, zero duelli vinti. Goretzka è entrato nel secondo tempo in un momento non facile: il Bayern Monaco stava spingendo da minuti alla ricerca del gol del 5-5 in una partita con dei ritmi veramente altissimi. Non è facile per un giocatore della sua stazza entrare subito a regime, specialmente nel ruolo in cui è entrato in campo. Vista l'assenza di Gnabry per infortunio, Goretzka ha giocato sulla trequarti entrando al posto di Musiala e piazzandosi in area di rigore del PSG, alla ricerca di una spizzata decisiva di testa. Non è da questo tipo di partita che si può giudicare il possibile impatto di Goretzka con il Milan. I ritmi in Serie A sono totalmente diversi e il tedesco giocherebbe in un ruolo diverso, ovvero come mezzala di destra, con compiti probabilmente più difensivi.