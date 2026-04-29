Milan, Goretzka continua a rimanere nel mirino dei rossoneri che starebbero facendo passi in avanti importanti per acquistarlo in estate. Il tedesco classe 1995 potrebbe arrivare come parametro zero, visto che il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza questo giugno. L'ex Schalke 04 può firmare con chi vuole e probabilmente prenderà una decisione finale prima dei prossimi Mondiali 2026, durante i quali sarà impiegato con la Germania. In stagione ha giocato 28 partite in Bundesliga e 10 in Champions League, partendo da titolare 22 volte in campionato. Per Massimiliano Allegri potrebbe essere un colpo fondamentale per il suo centrocampo (qui tutti i ruoli e le possibilità tattiche). Goretzka ha giocato anche ieri, nella semifinale di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco.
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Milan, Goretzka a ritmi bassi contro il PSG? Non è l’esempio giusto, ecco perché
Milan, Goretzka contro il PSG? Non è la partita da giudicare
Goretzka ha giocato anche nello storico PSG-Bayern Monaco 5-4 (semifinale di Champions League con più gol nella storia). Abbiamo analizzato con grande perizia la partita del centrocampista tedesco, grazie all'aiuto di 'Opta'e 'Sofascore' per Pianeta Milan. Ecco cosa abbiamo scoperto dopo l'analisi. 11 minuti in campo per Goretzka con tre tocchi, zero duelli vinti. Goretzka è entrato nel secondo tempo in un momento non facile: il Bayern Monaco stava spingendo da minuti alla ricerca del gol del 5-5 in una partita con dei ritmi veramente altissimi. Non è facile per un giocatore della sua stazza entrare subito a regime, specialmente nel ruolo in cui è entrato in campo. Vista l'assenza di Gnabry per infortunio, Goretzka ha giocato sulla trequarti entrando al posto di Musiala e piazzandosi in area di rigore del PSG, alla ricerca di una spizzata decisiva di testa. Non è da questo tipo di partita che si può giudicare il possibile impatto di Goretzka con il Milan. I ritmi in Serie A sono totalmente diversi e il tedesco giocherebbe in un ruolo diverso, ovvero come mezzala di destra, con compiti probabilmente più difensivi.
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