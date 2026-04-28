Manca sempre meno all'inizio della finestra estiva di calciomercato e il Milan sta preparando la strategia da adottare da diverse settimane. Infatti, sono già diversi gli incontri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per cominciare a programmare la prossima stagione, partendo proprio dal mercato che deve portare diversi innesti di livello alla rosa rossonera. Questo è quello che il tecnico livornese chiede in vista del prossimo anno quando si dovrà puntare a vincere, non solo alla Champions League utile al bilancio. Come noto, una delle precise richieste dell'allenatore rossonero è Leon Goretzka, centrocampista che si libererà a parametro zero a fine stagione dopo tanti anni di Bayern Monaco. Un innesto che porterebbe qualità, esperienza e leadership al reparto che vede già tra le fila Adrien Rabiot e Luka Modric (anche se il suo futuro rimane incerto).