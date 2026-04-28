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Calciomercato Milan, Moretto è sicuro: “Allegri vuole Goretzka”. La situazione

Leon Goretzka centrocampista Bayern Monaco
Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato della situazione legata a Goretzka, centrocampista nel mirino del Milan
Redazione

Manca sempre meno all'inizio della finestra estiva di calciomercato e il Milan sta preparando la strategia da adottare da diverse settimane. Infatti, sono già diversi gli incontri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per cominciare a programmare la prossima stagione, partendo proprio dal mercato che deve portare diversi innesti di livello alla rosa rossonera. Questo è quello che il tecnico livornese chiede in vista del prossimo anno quando si dovrà puntare a vincere, non solo alla Champions League utile al bilancio. Come noto, una delle precise richieste dell'allenatore rossonero è Leon Goretzka, centrocampista che si libererà a parametro zero a fine stagione dopo tanti anni di Bayern Monaco. Un innesto che porterebbe qualità, esperienza e leadership al reparto che vede già tra le fila Adrien Rabiot e Luka Modric (anche se il suo futuro rimane incerto).

A parlare della mezzala tedesca del Bayern Monaco è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole:

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"Sicuramente Allegri vuole Goretzka, ma su Goretzka poi affronteremo il tema nei prossimi video. Perché c'è da fare una differenza anche tra quello che vuole il mister e quello che il Milan sta provando a fare e poi i costi dell'operazione."

Oltre alle qualità tecniche, Goretzka aiuterebbe la crescita dei più giovani come Ardon Jashari e Samuele Ricci che possono solo che imparare da un campione come lui. Staremo a vedere nelle prossime settimane quali saranno gli sviluppi su questo nome.

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