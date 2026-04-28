Goretzka, ora impegnato in semifinale di Champions League con i bavaresi, concluderà la stagione e poi deciderà sul suo futuro. Ma non sembra essere insensibile al corteggiamento dei rossoneri. Nicolò Schira , giornalista sportivo esperto del settore, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Il Milan sta spingendo per cercare di ingaggiare Leon Goretzka. Colloqui positivi . Offerta di un contratto fino al 2029 (a 5 milioni di euro netti all'anno) più bonus alla firma . Il Milan è anche pronto a includere un'opzione per il 2030 per convincere il centrocampista a unirsi ai rossoneri", ha scritto infatti Schira sui social. Allegri spera, Goretzka potrebbe arrivare sul serio a Milanello .

La nostra analisi: Goretzka, un passo in avanti rispetto a Fofana

Goretzka nella mediana del Milan, al fianco di Adrien Rabiot e (forse) Luka Modrić, innalzerebbe il tasso tecnico del settore in maniera sensibile: un deciso upgrade rispetto a Youssouf Fofana, buon giocatore a cui manca, però, non tanto la fisicità quanto la qualità del tedesco. Sia in fase di inserimento sotto rete sia proprio sotto il punto di vista della tecnica individuale. L'esperienza di uno come Goretzka, poi, risulterebbe utile in campo e nello spogliatoio. Per affrontare al meglio la Champions League e per cercare di vincere in Serie A, il numero 8 del Bayern sarebbe l'innesto ideale.