Il numero 14 rossonero, perciò sembra non aver preso ancora una decisione definitiva...
Luka Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto delle garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno,nel senso che il Milan sì, molto probabilmente giocherà la Champions,sarà impegnato su più competizioni e Modric vuole comunque un Milan all'altezza.Poi chiaramente c'è anche il lato personale, il lato privato, scelta di vita personale,però ti dico che è ancora in fase di valutazione e adesso entriamo nel momento decisivo.Quindi vedremo poi Modric se riuscirà, tra virgolette, ad essere accontentato dalla società, da un punto di vista di ambizioni anche"
Non è stato, però, l'unico tema discusso nel video. Sul fronte centrocampo, Moretto ha voluto spendere anche alcune parole su Goretzka, fortemente apprezzato da Massimiliano Allegri:
"Sicuramente Allegri vuole Goretzka, ma su Goretzka poi affronteremo il tema nei prossimi video, perché c'è da fare una differenza anche tra quello che vuole il mister, tra quello che il Milan sta provando a fare e poi i costi dell'operazione."
Il centrocampista tedesco, come sappiamo, rappresenta un profilo di altissimo livello: porterebbe al Milan quel pizzico di esperienza in più alla squadra, utile soprattutto per far crescere i vari Ricci e Jashari.
La difesa...—
Veniamo, ora, al capitolo più intricato di tutti: la difesa. Un nome che resta caldo è quello di Mario Gila, difensore centrale della Lazio finito da tempo nel mirino del Milan, ma non solo. Secondo quanto riferito da Moretto, il centrale biancocelesti ha delle richieste economiche molto alte...
"Su Mario Gila ti dico che un calciatore della Lazio con un contratto in scadenza nel 2027, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe comunque uno dei più pagati nel Milan, rientrerebbe nello scaglione dei calciatori più pagati. Ti aggiungo un'altra notizia che il Milan, in queste settimane, inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio per Mario Gila"
Nonostante ciò, però, Moretto ha voluto aggiungere un dettaglio molto importante: nonostante l'operazione sia difficile per diversi motivi, il Milan nelle prossime settimane parlerà con il club capitolino per capire meglio la situazione:
"Occhio, perché è vero, non è un'operazione semplice, sappiamo le difficoltà nel trattare con Lotito, sappiamo i rapporti un po' freddi, tra Tare e la Lazio, sappiamo che comunque su Gila c'è una grande concorrenza, l'ho sempre detto e lo ribadisco, quindi non è un'operazione facile, però il Milan parlerà presto con la Lazio per affrontare il tema Gila."
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