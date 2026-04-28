La fine della Serie A si sta avvicinando sempre di più e, con essa, si avvicina anche la finestra estiva di mercato. Uno dei temi più delicati in casa Milan è, sicuramente, il futuro di Luka Modric. A parlarne è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto. Il centrocampista croato, ora fuori a causa di un intervento allo zigomo dopo il trauma subito in Milan-Juventus, avrà il tempo necessario per capire che fare del suo futuro.