Come riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, con la partenza in prestito di David Odogu saranno due i nuovi acquisti previsti in difesa. Non soltanto Gila, dunque, alla corte di Allegri ma anche un altro centrale. Per questo motivo, il Milan ha messo nuovamente nel mirino Thomas Kristensen , classe 2002 , danese dell' Udinese seguito a lungo negli ultimi mesi. In questa stagione, con i friulani di Kosta Runjaić , ha totalizzato 27 partite tra Serie A e Coppa Italia e segnato 2 gol .

La nostra analisi: il danese e Gila per un reparto arretrato fortissimo

Con la coppia Gila-Kristensen nel calciomercato estivo 2026, il Milan andrebbe a completare ottimamente un reparto che già può contare su Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter (la difesa meno battuta del campionato, al momento). Il Diavoo avrebbe sei centrali di assoluto livello per poter fronteggiare il doppio impegno, Serie A e Champions League. Allegri non avrebbe che l'imbarazzo della scelta e potrebbe scegliere quale pacchetto difensivo schierare in base alle caratteristiche degli avversari. Più agile e veloce Gila, più piazzato e fisico Kristensen: una coppia che si completerebbe a meraviglia.