PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, non solo Gila in difesa: nel mirino c’è anche Kristensen

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, non solo Gila in difesa: nel mirino c’è anche Kristensen

Thomas Kristensen, difensore Udinese, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Thomas Kristensen, classe 2002, difensore centrale danese dell'Udinese, è ancora un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate: può arrivare insieme a Mario Gila della Lazio in un reparto che registrerà due nuovi ingressi
Daniele Triolo Redattore 

Nell'imminente sessione estiva di calciomercato, che inizierà il prossimo 29 giugno, il Milan ha intenzione di intervenire in ogni reparto con innesti di qualità ed esperienza (come richiesto dall'allenatore Massimiliano Allegri) e mediante l'acquisizione di giovani da crescere e valorizzare (come da desiderio della dirigenza).

In difesa, il direttore sportivo Igli Tare ha intenzione di concludere con la Lazio, suo ex club, la trattativa per Mario Gila. Operazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, bonus compresi, nonostante l'interesse di Inter, Juventus e Napoli per il centrale spagnolo classe 2000. Gila piace a Tare, che lo portò nel 2022 nella Capitale quando lavorava come DS della Lazio e piace ad Allegri, il quale può utilizzarlo tanto da braccetto destro nella difesa a tre quanto da centrale in quella a quattro.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, resta sempre nei radar Kristensen

—  

Come riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, con la partenza in prestito di David Odogu saranno due i nuovi acquisti previsti in difesa. Non soltanto Gila, dunque, alla corte di Allegri ma anche un altro centrale. Per questo motivo, il Milan ha messo nuovamente nel mirino Thomas Kristensen, classe 2002, danese dell'Udinese seguito a lungo negli ultimi mesi. In questa stagione, con i friulani di Kosta Runjaić, ha totalizzato 27 partite tra Serie A e Coppa Italia e segnato 2 gol.

La nostra analisi: il danese e Gila per un reparto arretrato fortissimo

—  

Con la coppia Gila-Kristensen nel calciomercato estivo 2026, il Milan andrebbe a completare ottimamente un reparto che già può contare su Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter (la difesa meno battuta del campionato, al momento). Il Diavoo avrebbe sei centrali di assoluto livello per poter fronteggiare il doppio impegno, Serie A e Champions League. Allegri non avrebbe che l'imbarazzo della scelta e potrebbe scegliere quale pacchetto difensivo schierare in base alle caratteristiche degli avversari. Più agile e veloce Gila, più piazzato e fisico Kristensen: una coppia che si completerebbe a meraviglia.

Leggi anche
Calciomercato Milan, proposto Gonçalo Ramos. Ma sul taccuino ci sono altri 4 bomber
Vlahovic scalda i motori: tra la Juventus e un rinnovo da conquistare

© RIPRODUZIONE RISERVATA