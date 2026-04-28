Calciomercato Milan, resta sempre nei radar Kristensen—
Come riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, con la partenza in prestito di David Odogu saranno due i nuovi acquisti previsti in difesa. Non soltanto Gila, dunque, alla corte di Allegri ma anche un altro centrale. Per questo motivo, il Milan ha messo nuovamente nel mirino Thomas Kristensen, classe 2002, danese dell'Udinese seguito a lungo negli ultimi mesi. In questa stagione, con i friulani di Kosta Runjaić, ha totalizzato 27 partite tra Serie A e Coppa Italia e segnato 2 gol.
La nostra analisi: il danese e Gila per un reparto arretrato fortissimo—
Con la coppia Gila-Kristensen nel calciomercato estivo 2026, il Milan andrebbe a completare ottimamente un reparto che già può contare su Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter (la difesa meno battuta del campionato, al momento). Il Diavoo avrebbe sei centrali di assoluto livello per poter fronteggiare il doppio impegno, Serie A e Champions League. Allegri non avrebbe che l'imbarazzo della scelta e potrebbe scegliere quale pacchetto difensivo schierare in base alle caratteristiche degli avversari. Più agile e veloce Gila, più piazzato e fisico Kristensen: una coppia che si completerebbe a meraviglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA