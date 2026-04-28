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Modric rinnova? Moretto: “Luka vuole un Milan competitivo. Ora siamo nella fase decisiva”

Luka Modric centrocampista AC Milan
L'esperto di calciomercato Matteo Moretto si è espresso sul futuro di Luka Modric con la maglia del Milan tra rinnovo e garanzie tecniche
Redazione

Dopo l'infortunio subito contro la Juventus domenica scorsa in un duro scontro con Locatelli, il Milan dovrà fare a meno di Luka Modric per le ultime quattro gare della stagione. Come vi abbiamo raccontato, gli esami strumentali di ieri pomeriggio hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro e conseguente operazione chirurgica perfettamente riuscita presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Quella contro i bianconeri, però, potrebbe anche essere stata l'ultima presenza del croato in maglia Milan, visto che il suo rinnovo annuale è tutt'altro che scontato.

Sul tema si è espresso l'esperto di calciomercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano:

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"Per quanto riguarda Luka Modric, diciamo che adesso entriamo nel clou, nella fase decisiva del suo futuro. Luka Modric vuole riflettere bene sul tipo di percorso in questo finale di carriera da affrontare. Ovviamente adesso, restando un po' fuori anche dal punto di vista sportivo in campo, si può concentrare al 100% su quello che sarà il suo futuro".

Moretto ha poi spiegato le condizioni fondamentali affinché l'ex Real Madrid accetti il prolungamento proposto dal Milan:

"Luka Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto delle garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno. Nel senso che il Milan sì, molto probabilmente giocherà la Champions, sarà impegnato su più competizioni e Modric vuole comunque un Milan all'altezza. Poi chiaramente c'è anche il lato personale, il lato privato, scelta di vita personale, però ti dico che è ancora in fase di valutazione e adesso entriamo nel momento decisivo. Quindi vedremo poi Modric se riuscirà, tra virgolette, ad essere accontentato dalla società, da un punto di vista di ambizioni anche".

La situazione è chiara: se Modric rimarrà vuol dire che si vedrà un Milan competitivo, altrimenti saranno brutte notizie per i tifosi del Diavolo.

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