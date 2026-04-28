"Per quanto riguarda Luka Modric, diciamo che adesso entriamo nel clou, nella fase decisiva del suo futuro. Luka Modric vuole riflettere bene sul tipo di percorso in questo finale di carriera da affrontare. Ovviamente adesso, restando un po' fuori anche dal punto di vista sportivo in campo, si può concentrare al 100% su quello che sarà il suo futuro".
Moretto ha poi spiegato le condizioni fondamentali affinché l'ex Real Madrid accetti il prolungamento proposto dal Milan:
"Luka Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto delle garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno. Nel senso che il Milan sì, molto probabilmente giocherà la Champions, sarà impegnato su più competizioni e Modric vuole comunque un Milan all'altezza. Poi chiaramente c'è anche il lato personale, il lato privato, scelta di vita personale, però ti dico che è ancora in fase di valutazione e adesso entriamo nel momento decisivo. Quindi vedremo poi Modric se riuscirà, tra virgolette, ad essere accontentato dalla società, da un punto di vista di ambizioni anche".
La situazione è chiara: se Modric rimarrà vuol dire che si vedrà un Milan competitivo, altrimenti saranno brutte notizie per i tifosi del Diavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA