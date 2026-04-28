L'esperto di calciomercato Matteo Moretto si è espresso sul futuro di Luka Modric con la maglia del Milan tra rinnovo e garanzie tecniche

Dopo l'infortunio subito contro la Juventus domenica scorsa in un duro scontro con Locatelli, il Milan dovrà fare a meno di Luka Modric per le ultime quattro gare della stagione. Come vi abbiamo raccontato, gli esami strumentali di ieri pomeriggio hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro e conseguente operazione chirurgica perfettamente riuscita presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Quella contro i bianconeri, però, potrebbe anche essere stata l'ultima presenza del croato in maglia Milan, visto che il suo rinnovo annuale è tutt'altro che scontato.