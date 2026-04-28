Secondo 'La Gazzetta dello Sport' , Cardinale ha dato l'ok per un mercato che soddisfi Massimiliano Allegri. Per la difesa sono diversi i nomi: oltre a Kim Min-Jae del Bayern Monaco, i rossoneri non mollano Mario Gila, difensore centrale della Lazio. Su di lui ance Inter, Juventus e Napoli.

Per lo spagnolo, i rossoneri pensando ad una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro, bonus compresi. La volontà del calciatore, però, è chiara: lasciare la Lazio.

Spazio a Goretzka — Da non dimenticare, ovviamente, il centrocampo. Allegri e Tare, di comune accordo, hanno rivisto in Leon Gortezka, il centrocampista perfetto da inserire nella mediana rossonera. Il classe '95, in scadenza col Bayern Monaco, è pronto per una nuova avventura dopo 8 anni in Germania.

Secondo Nicolò Schira "Il Milan sta spingendo per cercare di ingaggiare Leon Goretzka. Colloqui positivi. Offerta di un contratto fino al 2029 (a 5 milioni di euro netti all'anno) più bonus alla firma.." Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli viluppi concreti.

Osservatori per Konè — Sempre in ottica centrocampo, oltre a Goretzka, si sta guardando molto anche Ismaël Koné. Sempre secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, un osservatore del Milan, domenica, era presente al Franchi per seguire da vicino il centrocampista in occasione di Fiorentina-Sassuolo:

"Un osservatore del Milan era domenica scorsa allo stadio 'Franchi' per seguire la partita tra Fiorentina e Sassuolo per monitorare il centrocampista Ismaël Koné (nato nel 2002)".

In attacco lui.. — In attacco, uno dei reparti più discussi del Milan, ci sono tanti nomi in palio: da Lewandowski a Sorloth dell'Atletico Madrid. Negli ultimi gironi, però, è spuntato un nuovo nome. Al Milan è stato proposto Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 in uscita dal PSG. La valutazione? Secondo Transfermarkt il prezzo del portoghese si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro.

Rinnova Tomori? — Secondo quanto riferito da Tuttosport, oggi in edicola, per il mese di maggio Fikayo Tomoris si è posto una serie di obiettivi. Oltre a segnare un gol, chiudere al meglio la stagione con i rossoneri e strappare una convocazione per il Mondiale, uno dei punti più grandi è i rinnovo di contratto con il Milan.

Secondo il quotidiano, i colloqui tra il suo entourage e la dirigenza sono ben avviati e l'intenzione è, ovviamente, quella di proseguire insieme.Il contratto, dal 30 giugno 2027, passerà al 30 giugno 2030.