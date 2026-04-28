Il Sassuolo ha ufficializzato il riscatto del giocatore dal Marsiglia lo scorso 2 febbraio, versando circa 13 milioni di euro. Oggi la valutazione è quasi raddoppiata: il club neroverde, con l’ad Carnevali e il ds Palmieri, chiede 25 milioni per lasciarlo partire. Sul canadese, nato in Costa d’Avorio, ci sono anche Inter, Atalanta e diversi club di Premier League. Il Milan ha già avviato contatti esplorativi con il suo entourage, ma la decisione potrebbe arrivare solo dopo l’estate, anche in funzione del Mondiale con il Canada.