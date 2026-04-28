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Calciomercato Milan, Camarda al Sassuolo per finanziare l’acquisto di Koné: contatti in corso tra i due club

Ismael Koné e Francesco Camarda, calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan: Allegri spinge per Ismael Konè, il Sassuolo lo valuta 25 milioni. Nell’operazione può entrare anche Francesco Camarda
Redazione PM

Il Milan lavora già in vista della prossima finestra di calciomercato e uno degli assi più caldi potrebbe essere quello con il Sassuolo. Al centro dei discorsi c’è Ismael Koné, centrocampista classe 2002 che piace molto a Massimiliano Allegri. Sul tavolo, però, potrebbe finire anche il nome di Francesco Camarda, rientrante dal prestito al Lecce e in cerca di continuità.

Calciomercato Milan, la richiesta del Sassuolo per Koné

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Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il profilo di Koné è stato proposto direttamente da Allegri nelle ultime riunioni a Casa Milan. Giovane, margini di crescita evidenti, 6 gol alla prima stagione in Serie A e un ingaggio contenuto: caratteristiche che lo rendono perfetto per il nuovo progetto tecnico.

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Il Sassuolo ha ufficializzato il riscatto del giocatore dal Marsiglia lo scorso 2 febbraio, versando circa 13 milioni di euro. Oggi la valutazione è quasi raddoppiata: il club neroverde, con l’ad Carnevali e il ds Palmieri, chiede 25 milioni per lasciarlo partire. Sul canadese, nato in Costa d’Avorio, ci sono anche Inter, Atalanta e diversi club di Premier League. Il Milan ha già avviato contatti esplorativi con il suo entourage, ma la decisione potrebbe arrivare solo dopo l’estate, anche in funzione del Mondiale con il Canada.

Camarda possibile pedina nell’operazione

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Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l’asse tra i due club potrebbe includere anche Camarda, che piace sia al Sassuolo sia alla Fiorentina. Il classe 2008 tornerà in rossonero a giugno, ma l’idea è quella di trovargli una destinazione dove possa giocare con continuità. Inserirlo nell’affare Konè, magari con una formula vantaggiosa per entrambe le parti, potrebbe facilitare la trattativa con il club emiliano. Resta da capire se si tratterà di un'operazione a titolo definitivo o di un semplice prestito.

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