Il Sassuolo ha ufficializzato il riscatto del giocatore dal Marsiglia lo scorso 2 febbraio, versando circa 13 milioni di euro. Oggi la valutazione è quasi raddoppiata: il club neroverde, con l’ad Carnevali e il ds Palmieri, chiede 25 milioni per lasciarlo partire. Sul canadese, nato in Costa d’Avorio, ci sono anche Inter, Atalanta e diversi club di Premier League. Il Milan ha già avviato contatti esplorativi con il suo entourage, ma la decisione potrebbe arrivare solo dopo l’estate, anche in funzione del Mondiale con il Canada.
Camarda possibile pedina nell’operazione—
Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l’asse tra i due club potrebbe includere anche Camarda, che piace sia al Sassuolo sia alla Fiorentina. Il classe 2008 tornerà in rossonero a giugno, ma l’idea è quella di trovargli una destinazione dove possa giocare con continuità. Inserirlo nell’affare Konè, magari con una formula vantaggiosa per entrambe le parti, potrebbe facilitare la trattativa con il club emiliano. Resta da capire se si tratterà di un'operazione a titolo definitivo o di un semplice prestito.
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